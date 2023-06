Liz Hurley, 58 anni al top. E un solo segreto di bellezza

Fonte: Getty Images/IPA Liz Hurley, 10 look che hanno fatto la storia della moda (come il Pin dress)

Elizabeth Hurley compie 58 anni. Lunga vita alla “divina” Liz, come le scrivono gli amici sotto al post auto-celebrativo per il suo compleanno, con tanto di foto in bikini e didascalia: “Happy Birthday to meeeee 💗💗“.

Perché Elizabeth è davvero uno di quei misteri dello show biz, di cui fa parte un ristretto gruppo di bellissime ex top model e/o attrici, che anziché invecchiare paiono trarre beneficio dal passare del tempo. E se la maggior parte di noi, come scrive giustamente il Daily Mail, sussurrerebbe sottovoce il traguardo dei 58, lei si può permettere di urlarlo a squarciagola, dall’alto dei 175 cm di altezza e di un corpo perfetto, rimasto immutato da 30 anni a questa parte.

Liz Hurley, 58 anni al top e un solo segreto: l’idratazione

Eppure, da parecchio tempo, Liz si ostina a dire che il suo segreto di bellezza, al netto di tanta fortuna donatale da Madre Natura, è un solo e di semplice attuazione: l’idratazione costante e ripetuta del corpo e della pelle, sotto forma di liquidi ingeriti durante il giorno e di reiterate applicazioni di creme idratanti.

Liz Hurley, elisir di giovinezza: crema idratante 6 volte al dì

L’attrice ha più volte affermato di mantenere il suo aspetto giovanile applicando la crema idratante “circa sei/otto volte al giorno”.

Elizabeth ha infatti dichiarato in una intervista a Woman & Home nel 2018 che idrata 10 volte al giorno il suo viso, anche se per alcuni esperti può anche essere eccessivo.

“Mi idrato il viso circa sei volte e il collo circa 10 volte al giorno. Basta questo per farti brillare all’istante”.

Liz Hurley, fedele al marchio che l’ha resa famosa

Ça va sans dire, Liz è fedele alla crema top del brand di cui è testimonial da decenni: l’Advanced Night Repair Serum di Estée Lauder.

“Penso di essere stata fortunata perché sono in azienda da 24 anni, quindi ho avuto ottimi prodotti a portata di mano per anni e ne uso molti”, ha detto Elizabeth. “Il mio prodotto preferito in assoluto è sempre stato Advanced Night Repair, un siero di cui mi è stata data la prima bottiglia quando sono entrato in azienda nel 1995, e da allora l’ho usato religiosamente due volte al giorno”.

Fonte: IPA

Liz Hurley, i suoi segreti di bellezza: cibi semplici a km 0

Per quanto riguarda l’alimentazione, “‘Mi piace il cibo semplice, naturale, a portata di mano. Non mi piace molto il cibo con prodotti chimici o additivi “, ha detto Elizabeth a The Cut. “Quando sono a casa in campagna, cerco sempre di mangiare cibi coltivati ​​localmente. E questo vale anche per carni e verdure”.

Fonte: IPA

Elizabeth Hurley: l’importanza del buon riposo

Sul fronte riposo, Liz assicura non solo di dormire a sufficienza per tenere sotto controllo la sua pelle, ma ha detto a Today che lo considera “parte fondamentale per raggiungere uno stile di vita complessivamente equilibrato”.

“Ho imparato a riposare quando ho bisogno di riposare. E non dimentico che devo fare un po’ di esercizio quotidiano. Che è fondamentale mangiare sano. Ho imparato che è importante non fumare. Ho capito come limitare l’assunzione di alcol“.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.