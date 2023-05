Liz Hurley in bikini su Instagram a 57 anni. Ma come si tiene in forma?

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Elizabeth “Liz” Hurley è pazzesca, e lo è sempre stata. Star indimenticabile degli anni ’90, oggi è un’icona di bellezza. Con l’estate che si sta avvicinando, per “Liz” è iniziato il periodo d’oro: su Instagram, ha già condiviso i bikini di maggio. Pazzeschi, ovviamente. Un due pezzi in azzurro, ideale da indossare al mare o durante i party in piscina. Ma la domanda è scontata: come fa a tenersi in forma? Del resto, è prossima a compiere 58 anni il 10 giugno. Ma per lei il tempo si è assolutamente fermato.

Elizabeth Hurley in bikini su Instagram

Indiscussa icona di bellezza: così possiamo definire Elizabeth Hurley in bikini su Instagram a 57 anni (quasi 58). Come lei, tante altre Vip si stanno mostrando in costume sui social, da Sabrina Salerno a Sabrina Ferilli. L’estate, però, è il periodo in cui non possiamo fare a meno di chiederci: come si tengono in forma le star? Qual è il loro segreto per arrivare alla loro età e avere ancora 20 anni?

La verità è che Liz Hurley ci appare senza età: attrice, produttrice, modella e stilista, ha lanciato la sua collezione beachwear, di cui è anche l’indiscussa protagonista. Così, il suo profilo Instagram è diventato una sorta di vetrina della propria collezione, tra fascino senza tempo e un fisico che definire scultoreo è addirittura poco. “Come fai a non invecchiare?”, si chiedono i follower (e pure noi). E persino lei stessa, in realtà, ci ha scherzato su. “Sapevate che ho una gemella?”.

I segreti della forma fisica di Elizabeth Hurley

“Liz” è perfettamente consapevole della propria forma fisica. Niente trucchi e niente inganni: dopo aver lanciato il suo brand di costumi, la Hurley è da anni ormai un’icona di bellezza e di fitness. Più volte ha parlato proprio della salute fisica e, nel corso di un’intervista a Women’s Health, ha svelato i suoi segreti. Che, alla fine, possono riassumersi con due parole: impegno e volontà. Con un’attenzione particolare verso un approccio mindfulness, perché per stare bene bisogna anche essere in pace con se stessi.

“Trovare più tempo per l’esercizio fisico, mangiare cibi nutrienti e prendersi il tempo di fare attività rilassanti”. Il segreto per arrivare alla sua età e sembrare una ventenne? Semplicemente prendersi cura di sé, con buona pace della genetica. Per essere Liz Hurley, insomma, non bisogna “nascerci”, ma impegnarsi.

A The Cut, ha rivelato: “Benessere per me significa essere il più sani possibile nello stile di vita ed emotivamente. Bisogna bilanciare entrambi. Certo, è importante mangiare bene ed esercitarsi, ma anche molto importante prendersi cura di sé a livello emotivo”. Tuttavia, il suo programma di fitness non è sempre così attivo.

Grande attenzione, ovviamente, viene data all’alimentazione, così come alla cura di sé. Per quanto concerne il fitness, invece, non si nega hiking, stretching, yoga e pilates, e non rinuncia mai a una buona dose di home-gym. E per quanto riguarda la pelle del volto? “L’unica cosa in cui credo davvero è una buona crema idratante, ne faccio un uso smoderato”. Parola di Liz. E noi ci crediamo (davvero).