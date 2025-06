Elizabeth Hurley si spoglia a 60 anni, chi è il fotografo che l’ha immortalata

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Liz Hurley, 10 look che hanno fatto la storia della moda (come il Pin dress)

Altro che crisi di mezza età: Elizabeth Hurley compie 60 anni e festeggia nuda in un prato, radiosa e innamorata. L’attrice britannica ha pubblicato uno scatto completamente senza veli – o quasi – per celebrare il traguardo più hot della sua vita. E tra le pieghe del post, un dettaglio ha fatto impazzire i fan: chi ha scattato la foto? In molti scommettono su Billy Ray Cyrus, il cantante country (ed ex papà di Miley) con cui l’attrice sta vivendo una travolgente storia d’amore.

Elizabeth Hurley si spoglia a 60 anni

La foto, condivisa su Instagram, mostra Elizabeth Hurley seduta su un prato, con le gambe piegate e le braccia a coprire con eleganza quel che basta. Sorride con la luce dorata del tramonto sul viso, tra ciuffi d’erba alta e fiori selvatici. Niente outfit, ma un’espressione piena di serenità: una celebrazione del corpo, della natura e, forse, anche dell’amore.

Nella caption, scrive: “Happy birthday to me! This year has already been a wild ride” – accennando al suo trentesimo anno come testimonial per Estée Lauder, all’anniversario del suo brand Elizabeth Hurley Beach, ma soprattutto a una novità privata che sa di rivoluzione: “I’m in love”. E anche se non lo nomina, i più attenti sanno benissimo a chi si riferisce.

Secondo quanto raccontato poco tempo prima a HELLO!, Billy Ray Cyrus avrebbe dovuto raggiungerla in Inghilterra per festeggiare insieme: “Dovrebbe essere con me per il mio compleanno. Incontrerà la mia famiglia e i miei cani. Spero sarà una giornata speciale”. Un tempismo che, per molti, basta e avanza per credere che sia stato proprio lui il fotografo segreto dietro lo scatto più virale del giorno.

L’amore inatteso tra Elizabeth e Billy Ray (con finale romantico)

La relazione tra Elizabeth Hurley e e il padre di Miley Cyrus è di quelle che sembrano scritte in una sceneggiatura natalizia – e in effetti, tutto è nato proprio così. I due si sono conosciuti sul set del film Christmas in Paradise nel 2022. All’epoca, poche scene insieme, una conoscenza superficiale. Poi, mesi dopo, è stata Elizabeth a rompere il silenzio: “Mi sembrava che la sua vita fosse in un momento difficile, e ho sentito il bisogno di scrivergli”.

Il messaggio è arrivato in uno dei periodi più bui per lui, reduce dal divorzio con la terza moglie Firerose. E quel gesto semplice ha acceso una connessione profonda.

“Di tutti quelli che potevano scrivermi, è stata lei”, ha raccontato Billy Ray in un’intervista a Ty Bentli. “E all’improvviso ho ricominciato a ridere”. Da lì, le cose sono cambiate in fretta: la complicità è cresciuta, l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più.

Lo scorso aprile, i due hanno ufficializzato la loro storia con una foto romantica postata da Elizabeth: lui che la stringe a sé nella loro prima “fuga d’amore” in Tennessee, lei sorridente accanto al cane di lui, Tommy Jack. E non è mancato neppure Damian Hurley, il figlio di Elizabeth, che ha già condiviso diversi momenti con la nuova coppia, come dimostra lo scatto in rosso fuoco a Roma durante l’evento a Palazzo Barberini.

Dai tappeti rossi ai prati inglesi: la metamorfosi di una diva

Chi conosce Elizabeth Hurley sa quanto il suo legame con il glamour sia sempre stato fortissimo. Basta ricordare il celebre abito Versace con spille da balia indossato accanto a Hugh Grant, o le campagne Estée Lauder che l’hanno trasformata in icona beauty senza età.

Eppure, questo scatto bucolico e nudo ci racconta un nuovo volto della diva: meno patinato, più autentico. Una scelta lontana dalla passerella ma potentemente fashion nella sua semplicità.

Niente vestito, ma un’immagine costruita con attenzione. I capelli sono ondulati e naturali, il trucco luminoso ma discreto, il sorriso spontaneo. A completare il tutto, la luce perfetta del tramonto: sembrerebbe uno scatto da copertina, se non fosse così personale.

Elizabeth Hurley, a 60 anni, ha trovato una nuova armonia con se stessa. Un equilibrio tra carriera, maternità, amore e libertà che emerge in ogni frame. E che forse, proprio per questo, ha scelto di immortalare così: nuda, ma mai così vestita di luce.