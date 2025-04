Elizabeth Hurley, è amore con il padre di Miley Cyrus

Fonte: IPA Liz Hurley

A Pasqua la sorpresa che non ti aspetti: Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus stanno insieme. La nuova coppia è uscita allo scoperto proprio durante le festività, lasciando un po’ tutti di stucco. Nessuno si aspettava un rapporto del genere tra l’attrice e modella inglese e il cantante, padre della più nota Miley Cyrus.

L’amore tra Liz Hurley e Billy Ray Cyrus

Tramite un post congiunto su Instagram, Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus hanno condiviso una foto in cui appaiono vicini: lei appoggiata al suo petto e lui che le dà un bacio affettuoso sulla guancia. Entrambi con look casual e rilassato, e quasi coordinato nei toni dell’azzurro chiaro: per Liz un cappello da cowboy, per Billy delle orecchie da coniglio.

La nuova coppia ha lasciato che la foto parlasse da sola e così, senza entrare troppo nei dettagli, ha semplicemente aggiunto un messaggio di “Buona Pasqua”. Tra i tanti commenti anche quello di Damien, il figlio dell’Hurley, che ha lasciato alcune emoji a forma di cuore. Il ragazzo sembra approvare totalmente la nuova relazione della sua celebre mamma.

La liaison tra Liz e Cyrus ha colto un po’ tutti di sorpresa ma in realtà lei aveva già lasciato qualche indizio nei giorni precedenti all’annuncio. All’inizio di aprile l’attrice e modella aveva infatti condiviso sui social un video in cui, in bikini, si godeva il sole delle Maldive. E come sottofondo la canzone She’s Not Cryin’ Anymore di Billy Ray Cyrus.

Quella con Elizabeth Hurley è la prima relazione che il cantante e attore ha dopo il suo divorzio da Firerose, avvenuto nell’agosto dell’anno scorso. Hurley, invece, è stata sposata con l’imprenditore indiano Arun Nayar dal 2007 al 2010. Ha frequentato anche l’attore Hugh Grant, la star del cricket Shane Warne e il defunto produttore Stephen Bing, padre di suo figlio Damien.

Cyrus ha chiesto aiuto a Liz Hurley

Il cantante 63enne e l’attrice 59enne si sono conosciuti nel 2022 sul set del film Natale con il babbo. Tra i due è nata subito una bella amicizia che è durata qualche tempo, fino a quando Cyrus non ha contattato Liz dopo la fine lampo del suo ennesimo matrimonio.

“C’è sempre stata una scintilla, ma lui si è fatto avanti di nuovo l’anno scorso, quando il suo terzo matrimonio, durato poco, è finito. Ha attraversato un periodo molto difficile, ma lei è stata lì ad aiutarlo a cambiare le cose”, ha raccontato una fonte al Sun.

“Liz è stata davvero fantastica per lui, ma i suoi amici preferiscono essere cauti a causa di ciò che si è detto in passato su di lui. Ma lei insiste sul fatto che abbia superato la sua crisi e che oggi sia un uomo diverso”.

Pare che la Hurley stia aiutando Cryus anche a ricucire il suo legame con le figlie ed in particolare con Miley Cyrus;legame che si è rotto dopo il divorzio tra Billy Ray e l’ex moglie Tish, madre dell’ex stellina Disney.

“Liz lo sta incoraggiando a ricucire il suo rapporto incrinato con la figlia Miley, così come con gli altri figli. La sua vicinanza con Damian è fonte di ispirazione”, ha ribadito l’insider.