Liz Hurley, il bikini da urlo a 58 anni

Fonte: Getty Images/IPA Liz Hurley, 10 look che hanno fatto la storia della moda (come il Pin dress)

In una celebre pellicola degli anni 2000 Elizabeth Hurley vestiva i panni di una sensuale diavolessa; ma a guardare gli ultimi scatti postati dall’attrice e modella britannica sul suo profilo Instagram sorge il dubbio che un patto con Lucifero lo abbia fatto davvero: a 58 anni, Liz esibisce un bikini da urlo, e non teme affatto lo scorrere del tempo. Che, su di lei, sembra non avere alcun effetto.

Il bikini da urlo di Liz Hurley

Ultimi giorni di vacanza per Elizabeth Hurley, che da Saint Tropez trova il tempo di fare un graditissimo regalo ai suoi fan. L’attrice e modella britannica ha infatti postato un reel direttamente dalla Riviera Francese, in cui documenta le sue giornate tra calici di champagne, uscite in compagnia dell’amica Joan Collins e rilassanti sessioni di tintarella. A catturare l’attenzione dei follower, tuttavia, è un frame in cui la Hurley appare in splendida forma fasciata da un micro bikini marrone. Un rischioso due pezzi che ha valorizzato la perfetta silhouette della 58enne star: ventre piatto, gambe toniche e pelle liscia, per la modella il tempo sembra proprio non passare mai.

E anche lontano dal bagnasciuga Elizabeth non rinuncia ad un tocco di sensualità, scegliendo un lungo abito in crochet dorato che lascia intravedere il generoso décolleté, e completando il look con un ‘selvaggio’ cappello da cow-girl.”Una bellezza senza tempo” commentano in molti sotto il video; “invece di invecchiare ringiovanisci” scrive qualcun altro, e c’è chi si spinge anche oltre: “Spero davvero tu non abbia fatto un patto col diavolo per dimostrare 20 anni in meno di quelli scritti sul tuo passaporto”. Il dubbio, a guardare le immagini, sorge a noi…

La sensualità non ha età

Non è la prima volta che Elizabeth Hurley sfoggia sui social la sua invidiabile forma fisica, lasciando di stucco i suoi fan. Tra bikini e maliziosi topless sulla neve, l’attrice è ben consapevole della sua sensualità, che valorizza anche sui red carpet con look piuttosto audaci. Ultimo, in ordine di tempo, lo sfavillante abito rosso indossato a Maiorca per un importante evento mondano. Ma qual è il segreto di una bellezza che pare destinata a non appassire mai? Oltre ad una buona genetica, Mrs Hurley fa sapere di essere molto attenta a quello che mangia, sin dalla prima colazione.

La modella ha rivelato al magazine The Cut di avere un trucco molto particolare per velocizzare il metabolismo: “Appena sveglia bevo due bicchieri di acqua calda. Hanno un sapore abbastanza disgustoso, ma sono ottimi per il sistema digestivo”. Subito dopo, Liz si concede un’abbondante colazione a base di yogurt greco, banane e qualche goccia di miele: “Mi piacciono i cibi semplici e naturali, senza additivi. Avevo una piccola fattoria, e tutta la carne che mio figlio mangiava arrivava da lì” ha aggiunto l’interprete di ‘Austin Powers’. Che infine ha spiegato come l’alimentazione bio possa fare bene non solo alla linea, ma anche all’economia locale: “Supportare i piccoli agricoltori comprando i loro prodotti è sempre una buona cosa”. Insomma, oltre che bellissima, anche molto saggia.