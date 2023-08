Liz Hurley, lady in red

Elizabeth Hurley non ha mai nascosto la sua passione per il colore rosso, ed è tornata ad indossarlo in occasione del Remus Lifestyle Night Party a Maiorca, in Spagna. L'ex top model britannica ha letteralmente 'infiammato' la serata grazie ad un sensuale abito scarlatto, che ha lasciato ben poco all'immaginazione.