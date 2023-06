Chi è Liz Solari di “Sei mai stata sulla luna?”: la modella al fianco di Raoul Bova

Fonte: Ansa Liz Solari

L’abbiamo vista al fianco di Raoul Bova nella divertente pellicola Sei mai stata sulla luna?, del regista Paolo Genovese, dove interpreta una ricca cittadina, avvezza a lussi e glamour, che si ritrova erede di una rustica masseria in Puglia, dove incontrerà un affascinante contadino che le farà scoprire il vero amore.

Prima di approdare sul grande schermo, però, la bella Liz Solari ha coltivato una proficua carriera come modella di fama internazionale e conduttrice televisiva in Sud America. Conosciamola meglio, ripercorrendo il suo percorso professionale e la sua vita privata.

Liz Solari, dalle passerelle al cinema

Liz Solari, all’anagrafe María Isabel Solari Poggio, nasce nella città di Barranquilla, in Colombia, il 18 giugno 1983. Le sue radici, però, sono in Argentina, dove si trasferisce assieme ai genitori e ai tre fratelli (tutti famosi ex calciatori; mentre il padre Edoardo è stato tecnico della famosa squadra Atletico Junior) a soli 3 anni. Nel 2001, ancora 17enne, vince un concorso che le guadagna l’ingresso nel mondo della moda. In pochi anni, Liz diventa una delle top model più famose del Sud America e, forte del successo in patria, tenta la fortuna negli Stati Uniti.

Anche nell’America del nord, il talento di Solari si fa notare e la modella viene ingaggiata, anche in Europa, da colossi del fashion come Jean-Paul Gaultier, Roberto Cavalli, Zara e Pantene. Posare, però, non le basta e nel 2007 prende parte a Bailando por un Sueño, versione argentina di Ballando con le stelle, dove mette in mostra le doti da ballerina. Ballerina e cantante capace si mostrerà anche nel 2009, quando partecipa al film High School Musical: La sfida.

Successivamente prosegue la sua carriera da attrice, entrando nel cast della soap opera argentina Champs 12, per poi arrivare sul grande schermo con i film Mala, Ley Primera e Amapola. Il suo esordio italiano risale al 2011, anno in cui ottiene una parte minore nel film di Carlo Vanzina Ex – Amici come prima!. Nel 2015, il suo primo ruolo da protagonista in Italia, in Sei mai stata sulla Luna?, diretta da Paolo Genovese e affiancata da Raoul Bova.

Nel 2014, assieme a Enrico Brignano, conduce il programma televisivo Il meglio d’Italia e, successivamente, resta nel nostro Paese prendendo parte alle produzioni di Finché c’è prosecco c’è speranza e Il grande salto. Attualmente, Liz Solari è impegnata nella serie tv Barrabrava.

Liz Solari, il grande amore perduto

Se la vita professionale ha riservato solo successi a Liz Solari, nel privato l’attrice ha dovuto affrontare un grande dolore. Nel 2010, il compagno di una vita, il modello Leonardo Verhagen, è prematuramente e all’improvviso venuto a mancare a causa di un problema cardiaco. Solari ha poi ritrovato l’amore con l’italiano Walter Fava, sposato in Sardegna nel 2018 dopo un lungo fidanzamento.