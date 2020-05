Damian, il figlio clone di Liz Hurley: video dalla quarantena dorata

editato in: da

Damian Hurley, il figlio 18enne di Liz, è sempre più uguale a “mammà”. Complice anche il capello lungo e i modi delicati, il ragazzo, che sta trascorrendo la quarantena nella bellissima villa nelle Midlands britanniche insieme a sua madre, sua zia e sua nonna, ogni volta che posta sul suo account Instagram foto o video, colpisce i follower per l’incredibile somiglianza con Elizabeth.

L’ultimo video postato, domenica 24 maggio 2020, lo vede tenere in braccio l’adorabile spaniel nero Ava. Con il commento: “Nona settimana di lockdown e Ava mi ha in pugno”.

Elizabeth ha recentemente rivelato in una intervista che sta trascorrendo la quarantena con i suoi familiari più stretti nella sua villa da 6 milioni di sterline (6,7 milioni di euro) dotata di 13 camere da letto. Dovrebbe trattarsi della tenuta di Herefordshire che ha acquistato con il suo ex Shane Warne nel 2012.

Ha detto Liz al The Mirror: “Vivo vicino al Galles ora. Anche mia sorella Kate vive lì e mia madre si è trasferita da me. Non ho tutti i miei amici vicino, è vero, ma ora sono più organizzata di quanto non lo sia mai stata, perché ho più tempo a disposizione”.

L’immensa dimora georgiana vanta anche cinque bagni e un proprio lago privato.

Liz ha recentemente dichiarato di sentirsi “incredibilmente fortunata” di poter soggiornare nella sua casa di campagna accanto alla sua famiglia durante questo periodo di distanziamento sociale.

Ha scritto infatti l’attrice: “In questi tempi spaventosi mi sento incredibilmente fortunata a vivere in campagna e avere un sacco di spazio esterno. Oltre a mio figlio, ho altre sette persone che vivono con me, tra cui mia madre di 79 anni, sua sorella e una delle mie migliori amiche che si trova nel gruppo a più alto rischio con gravi problemi respiratori. Mantenere tutti il ​​più al sicuro possibile (e nutriti) è un lavoro a tempo pieno!”.