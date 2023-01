Levante, la confessione sulla depressione post-partum

Fonte: ANSA Levante le sue parole sulla depressione post-partum

La vita di Levante nell’ultimo anno è cambiata tantissimo, infatti è diventata mamma della sua prima figlia, Alma Futura, che è nata a febbraio del 2021. E della maternità, compresa la depressione post-partum, la cantante ha parlato con chiarezza e affrontando un argomento di cui, forse, si dice ancora poco.

In attesa di vederla a Sanremo 2023 dove sarà in gara, Levante ha aperto il suo cuore.

Levante, la depressione post-partum

L’ultimo anno per Levante è stato uno di quelli che difficilmente dimenticherà: è diventata mamma della sua prima figlia Alma Futura e la sua vita, come accade quando si diventa genitori, è cambiata.

A parlarne è stata la stessa cantante a Grazia, in una chiacchierata social dopo l’uscita del numero che la vede in copertina. Levante ha raccontato dell’ansia per la prossima avventura Sanremese, dove sarà in gara, e di come ha vissuto gli ultimi mesi: “Sono diventata madre e tutto è cambiato – ha detto – anche se fisicamente all’inizio ero sempre la stessa ho dvuto farmi un colore di capelli strano perché qualcuno riuscisse a vedermi in un altro modo”.

Poi ha aggiunto: “Sono emozionata perché so che sul palco di Sanremo porterò un tema molto intenso. Rischio, come sempre rischio, perché parlo di depressione e ne parlo in una maniera per niente immediata”.

levante ha spiegato come la tematica della sua canzone sia personale: “Volevo rischiare raccontano una cosa che per me era inevitabile da raccontare. Ho sempre utilizzato la musica come uno strumento per sfogarmi, una mia valvola di sfogo, ho sempre canalizzato le mie emozioni attraverso la musica e sarebbe stato ipocrita da parte mia non affrontare la questione maternità e del post partum”.

Levante allora ha raccontato cosa è stato per lei quel momento, sottolineando di non voler generalizzare, ma di sapere che anche per altre mamme è così: “È un momento buio, è un momento di grande solitudine, quella che io ho definito una sorta di solitudine della maternità: inevitabile – ha aggiunto -, perché sei lì a fare i conti con una vita che dipende da te, perché se allatti c’è un piccolo esserino che è aggrappato a te, la tua appendice. Ed è una cosa stupenda e di grande gioia, ma questa gioia si alterna a delle fasi di buio molto profonde in cui le donne hanno bisogno di non essere lasciate sole, però poi in fondo anche con la vicinanza di chi ce la mette tutta a sollevarti un po’… è una sorta di passaggio obbligato: tu da lì ci devi passare”.

Questa è stata la sua esperienza, e Levante ha voluto lasciare anche un messaggio di speranza sottolineando: “Poi ne esci”. E ribadendo che non accade a tutte, ma a lei sì e lo ha voluto raccontare.

Depressione post-partum: le star che ne hanno parlato

La narrazione sulla gravidanza e sul post-partum ha sempre posto l’accento sulle cose belle, raccontando di uno stato di grazia. Ma non è sempre così, e non è strano che accada proprio il contrario.

Nel tempo anche vip e star hanno voluto parlarne, non solo Levante, per restituire al pubblico un racconto che tenga conto di tutti gli stati d’animo che una donna si trova a vivere.

Aveva spiegato di aver sofferto di depressione post-partum Clizia Incorvaia affrontando l’argomento nel corso di una sessione di domande e risposte con i suoi follower su Instagram. Lo ha fatto anche Valentina Persia ricordando il periodo dopo la nascita dei suoi due gemelli quando aveva 43 anni.

Se si va fuori dai confini italiani non sono state poche le star ad aver voluto raccontare la propria esperienza. Un modo per rompere un tabù che ancora esiste sul tema, ma anche per ricordare a tutte le donne, che si potrebbero trovare a vivere emozioni che non si sarebbero mai aspettate, che non sono sole.