Clizia Incorvaia su Instagram: “Ho sofferto di depressione post partum”

A distanza di quasi un anno dalla nascita di suo figlio Gabriele, avuto dalla relazione con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha rivelato di aver sofferto di depressione post partum, e lo ha fatto attraverso le storie del suo profilo Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan.

Clizia Incorvaia, il suo racconto su Instagram

Da sempre Clizia Incorvaia si è mostrata una donna matura, in grado di trattare tematiche importanti con grande delicatezza ma anche grande lucidità, cercando di dare consigli alle altre donne con grande senso di condivisione e solidarietà.

Lo ha fatto anche questa volta, rispondendo a una domanda di un fan che le chiedeva se avesse mai avuto dei momenti “no” dopo la nascita del suo secondogenito Gabriele: “Mi fa piacere questa domanda perché si parla sempre della bellezza del fatto che siamo diventate mamme, ma non si parla di depressione post partum a cui è soggetto il 70-80% delle donne. Anch’io ho sentito questa cosa, in questa ultima gravidanza soprattutto ed è una cosa normale perché dato dallo squilibrio ormonale”, ha così spiegato, trovando le parole giuste per dare un consiglio a tutte le neo mamme.

“Di solito è un fenomeno transitorio, quindi non bisogna spaventarsi. Ovviamente, se dura più nel tempo è opportuno contattare uno specialista. Quindi, ragazze, non dovete avere paura di quello che vi accade e nemmeno paura di rivolgervi a specialisti. Se capite che vi sentite sempre tristi, che ogni cosa vi abbatte, che piangete sempre, è giusto che sentiate uno psicoterapeuta e che intervengano le persone giuste”.

Clizia, l’uso dei social che fa bene

Per quanto si possa parlare di un utilizzo spesso sbagliato dei social, nel caso di Clizia Incorvaia non c’è niente che non vada. Ormai è lontanissima la sua squalifica dalla Casa del Grande Fratello Vip e potremmo dire anche dimenticata: l’influencer, ex di Francesco Sarcina e attuale compagna di Paolo Ciavarro, trova sempre le parole giuste per condividere le sue esperienze e non risultare mai fuori luogo.

Anche in riferimento alla difficoltà dell’allattamento, Clizia si era rivolta alle altre donne dopo le critiche ricevute per aver ammesso una stanchezza fisica e mentale dopo il parto in una società che vorrebbe vedere le madri sempre felici e senza lamentele.

“Scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere“.

Parole impeccabili dall’inizio alla fine, le sue, esattamente quelle che servono di supporto per qualsiasi donna che sta attraversando un brutto periodo sentendosi inadeguata nel suo ruolo per diversi motivi. La condivisione, in questo caso, non può far altro che fare del bene ed è importante sensibilizzare su tematiche simili come può essere la depressione post partum che (spesso) viene sottovalutata o non riconosciuta, se non trattata in modo sbagliato.

