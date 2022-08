Levante come non l’avevamo mai vista. Su Instagram la (rara) foto con il compagno

Fonte: Ansa Levante

Vacanze all’insegna dell’amore e della libertà per Levante, che sta trascorrendo le sue giornate lontane dai palchi per ricaricare le batterie nella sua Sicilia. La cantautrice sta condividendo su Instagram – il suo personalissimo diario di viaggio – alcuni dei momenti più belli di queste settimane. E proprio sul suo profilo ha fatto capolino il compagno Pietro, una vera rarità per l’artista, che ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

Levante, la foto (rarissima) col compagno Pietro

Dopo un anno intenso, fatto di tanta musica e nuove canzoni – senza considerare l’arrivo di Alma Futura – per Levante è arrivato il momento del meritato relax. La cantautrice ha deciso di prendersi una pausa ritornando nella sua Sicilia, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al suo compagno, Pietro Palumbo, al quale è legata ormai da qualche anno.

Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista, ha ceduto alla condivisione social e così, tra un post riflessivo e un altro, ha pubblicato uno scatto di lei in spiaggia insieme al suo fidanzato. Lei è bellissima, di spalle, in costume, immortalata mentre balla; lui al suo fianco, che sembra correrle incontro in questa danza che sa tanto di libertà e amore.

A corredo dello scatto delle parole che conosciamo bene, quelle del brano de La Rappresentante di Lista Ciao Ciao, diventato un tormentone dopo il Festival di Sanremo: “Con le gambe, con il culo, coi miei occhi, Ciao”.

Levante, Pietro e l’amore per Alma Futura

L’amore tra Levante e Pietro Palumbo va ormai avanti da qualche anno: la cantante e l’avvocato siciliano hanno sempre tenuto il loro amore lontano dai riflettori, mantenendo sulla loro relazione il massimo riserbo.

Dopo la fine della storia con Diodato, Levante ha cercato di tenere nascosto il nuovo compagno, ma la notizia è presto trapelata. Così l’artista ha deciso di rompere il silenzio, rivelando qualche dettaglio in più sulla sua relazione in una intervista al Corriere della Sera.

Il loro è un amore nato per caso, da un incontro casuale che ha completamente stravolto la sua vita: “È stato un grandissimo colpo di fortuna”, ha ammesso l’artista. “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare – aveva raccontato Levante -. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha“.

Un colpo di fulmine che ha portato alla nascita della loro piccola Alma Futura. L’annuncio della gravidanza era arrivato quando già il pancino era impossibile da nascondere, una notizia totalmente inaspettata ma accolta dai fan con grande gioia.

Anche in quel caso Levante aveva deciso di comunicare l’arrivo della sua piccola con i suoi tempi, preservando così l’intimità di un momento unico e prezioso come quello della maternità. La bambina è venuta alla luce lo scorso 13 febbraio, definendola un'”Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.