Laura Pausini, il bacio con Paolo Carta su Instagram: “Non posso dirvi ancora nulla”

Oscar 2021, le foto della performance di Laura Pausini

Per Laura Pausini è un momento d’oro: tra poco la vedremo alla conduzione dell’Eurovision Song Contest di Torino insieme a Mika e Alessandro Cattelan, e ha appena festeggiato un anniversario importante, quello col compagno Paolo Carta. Su Instagram però la cantante ha dato anche un altro annuncio, lasciando un alone di mistero ai fan più curiosi.

Laura Pausini, l’anniversario con Paolo Carta

Laura Pausini ha pubblicato su Instagram uno scatto romantico, in cui bacia appassionatamente Paolo Carta, suo compagno e produttore artistico, al quale ha accompagnato parole dolcissime in occasione del 17esimo anniversario della loro storia d’amore.

I due stanno insieme dal 2005 e 9 anni fa dalla loro relazione è nata Paola, la loro piccola. “Oggi è il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai”, ha scritto su Instagram.

Il loro amore è sbocciato nel marzo del 2005, quando Paolo è entrato a far parte della band della cantante come chitarrista. Una storia nata per caso e che inizialmente aveva messo in crisi la Pausini: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Ma ora siamo ancora qui, insieme”, ha raccontato Laura in un’intervista.

Nel febbraio del 2013 a coronare quel sogno d’amore è arrivata la piccola Paola, il suo “sogno più grande”, come aveva detto la Pausini a Verissimo qualche anno fa. “Ci provavo da tanti anni e non veniva, tanto che alla fine ho pensato che non ci sarei più riuscita, e ho dato la colpa al mio lavoro, pensando che ero già stata troppo fortunata”.

Lo scorso febbraio la cantante ha dedicato parole dolcissime alla figlia con un post su Instagram: “Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola. Ti amo piccola mia… io e babbo siamo tanto orgogliosi di te!”.

Laura Pausini, il mistero legato al bacio

Con il suo ultimo post la Pausini ha anticipato una grande novità, l’uscita del documentario sulla sua vita. Lo ha fatto annunciandolo su Instagram, a corredo dello scatto con il suo compagno: “Il 7 aprile – recita il post – quando uscirà il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, scoprirete che la Laura che Paolo sta baciando in questa foto non sono io, o forse sì… beh non posso dirvi ancora nulla…“.

Quello che sappiamo è che Laura ha deciso, dopo anni di proposte cinematografiche, di lavorare a un film che parli di lei, di ciò che non ha mai raccontato e che stupirà, a sua detta, perfino chi pensa di conoscerla per bene. Il 7 aprile 2022 il lungometraggio uscirà sulla piattaforma Prime Video, ed era stato annunciato dalla Pausini durante la sua ospitata al Festival di Sanremo, quando era stata annunciata la sua conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Scritto dalla stessa Pausini insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film non sarà la solita biografia che ripercorrerà la carriera della cantante. Metterà in scena una sorta di Sliding door che parte da una domanda: cosa sarebbe successo, se Laura Pausini non avesse vinto il Festival nel 1993?