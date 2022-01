Laura Chiatti e il figlio Enea su Instagram: due gocce d’acqua

Laura Chiatti e Marco Bocci: le foto scaccia (voci di) crisi

Non c’è nulla di più bello di uno scatto tra mamma e figlio, soprattutto quando ci sono delle somiglianze incredibili: a volte, è come vedere se stesse, tornare indietro nel tempo. La foto condivisa su Instagram da Laura Chiatti insieme al figlio Enea è uno di quei casi in cui ci lasciamo emozionare: lo stesso sguardo vispo, gli stessi occhi profondi, e quel sorriso che abbiamo tanto amato nell’attrice.

Laura Chiatti e il figlio Enea, le dolci somiglianze

Attrice di enorme eleganza e bravura, la Chiatti è sposata con l’attore Marco Bocci. Dall’unione che li ha visti protagonisti di un amore splendido, sono nati loro: Enea nel 2015 e Pablo nel 2016. E se il primo è uguale alla mamma, il secondogenito è invece una copia del papà. Sui social, Laura ha sempre condiviso qualche scatto privato, ritratti di famiglia. E non è un caso che definisca il piccolo Enea come il suo “clone”.

I commenti al post, del resto, si sprecano: sono tanti gli utenti che hanno fatto notare le somiglianze tra mamma e figlio. Da “Somiglia tutto a te” a “La tua fotocopia”, Enea è quel “mini me” che tanto va di moda sui social: le mamme – anche vip, come Elisabetta Canalis o Vanessa Incontrada – amano condividere delle foto in cui si rivedono nei propri figli. C’è una sorta di attaccamento di fondo: tornare indietro nel tempo, vedere se stesse negli occhi dei propri figli è qualcosa che emoziona, ma non in modo banale o scontato.

Laura Chiatti e Marco Bocci, le crisi più volte smentite

Quando si è famosi, si deve venire a patti con un aspetto che non lascia quasi mai scampo: le dicerie. Nel corso del 2021 sono state tante le indiscrezioni su una possibile crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Non è stato facile per la coppia lasciarsi alle spalle il chiacchiericcio in rosa: tra le più belle del cinema italiano, hanno iniziato a frequentarsi nel 2013, fino a scegliere di sposarsi il 5 luglio del 2014 a Perugia.

“Sposarmi è stata la mia pazzia più grande”, aveva rivelato l’attrice al Corriere della Sera in occasione di un’intervista. “L’abbiamo deciso solo dopo due settimane che ci conoscevamo. È una follia perché decidi in un determinato momento di condividere la tua vita con una persona, ti affidi a quella persona in quel momento, quindi è chiaramente anche un atto di fede. Speri che sia così per tutta la vita, ma è una speranza, non lo puoi sapere”.

Una famiglia felice

Il ritratto è delizioso: Laura, Marco, Enea e Pablo sono uniti, nei momenti felici e nelle tempeste, come per ogni famiglia. E anche se sono “vip”, è la normalità che colpisce di questa coppia. Le crisi, del resto, possono capitare a chiunque, ma spesso servono per dare forza, per unirsi ancor di più, per rafforzare l’amore. A volte, essere in disaccordo non è un male: avere delle opinioni diverse può far crescere un legame. Forse, è questo il punto di forza, il segreto della felicità di Laura e Marco.