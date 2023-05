Lady Hernandez in bikini rosa su Instagram consola il Milan

Fonte: Getty Images Le wags più belle (e irresistibili) del prossimo Campionato

Lady Hernandez ha subito consolato i fan del Milano dopo la sconfitta nel derby con l’Inter. Infatti, Zoe Cristofoli, compagna del difensore Theo Hernandez, ha postato, poche ore prima della partita, degli scatti bollenti in piscina, con un bikini rosa, che hanno scatenato persino i tifosi avversari, che l’hanno definita, all’unisono la First Lady di Milano.

Lady Hernandez in bikini rosa consola il Milan dopo la sconfitta

Le sconfitte calcistiche possono essere pesanti da superare, specie quando si tratta di un derby. Poi, se a sfidarsi sono Milan e Inter, un po’ tutta la penisola si divide in due fazioni. E se i rossoneri sono stati sconfitti 2 a 0 nel match del 10 maggio, ci ha pensato Lady Hernandez a riscaldare gli animi e a consolare i tifosi dopo questa brutta batosta. Zoe Cristofoli, compagna del difensore Theo Hernandez, ha condiviso, poche ore prima della partita, degli scatti a bordo piscina, con il suo primo bikini della stagione, rigorosamente rosa e stringatissimo, lasciando davvero poco all’immaginazione.

“Visto il tempo possiamo aprire la stagione – ha scritto la modella, che ha indossato per la prima volta un costume da bagno che aveva già mostrato ai suoi followers – costumino già spoilerato poco tempo fa nelle mie stories “. Fisico scolpito, tanti tatuaggi in vista, i commenti e i like sono stati davvero numerosi, e la decisione unanime degli appassionati di calcio del capoluogo lombardo è stata una incoronazione: “Sei la First Lady di Milano” hanno scritto in tanti.

Sì, persino i tifosi nerazzurri, che non si sono sottratti ai like e ai commenti favorevoli: “Sei la regina, ma sempre forza Inter”, ha scritto qualcuno. Insomma, sarà pur stata una brutta serata per i milanisti, ma Lady Hernandez ha usato le armi giuste per consolarli. Il compito di una “regina” non è anche questo? Le wags (le mogli e fidanzate dei calciatori), erano un tempo molto lontane dalla vita pubblica, ma negli ultimi anni sui social hanno più followers loro che i mariti famosi.

Chi è Zoe Cristofoli, la First Lady di Milano

Influencer, indossatrice, dj: Zoe Cristofoli vanta già oltre 1 milione di followers su Instagram, una delle mogli e compagne dei calciatori più seguite sui social. Classe 1996, ha 27 anni (ancora da compiere), è nata a Verona, è fidanzata con Theo Hernandez, calciatore difensore dell’ AC Milan. La coppia, affiatatissima, sui red carpet come nel privato, ha un figlio, Theo Junior, nato ad aprile 2022. Zoe non manca mai a una partita, tanto da meritarsi il titolo di First Lady di Milano.

Fonte: IPA

Zoe e Theo, calciatore francese di origini spagnole, abitano in una villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese, lontana dai clamori, anche se sono molto attivi sui social. Prima di conoscerla il giocatore era fidanzato con Elisa De Panicis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Zoe Cristofoli viene chiamata anche “la tigre di Verona”, per il suo look aggressivo, sottolineato dai tanti tatuaggi che le coprono buona parte del corpo. Qualche mese fa, la coppia è stata protagonista di una brutta vicenda di cronaca quando, una banda di malviventi ha svaligiato l’abitazione del calciatore, che in quel momento non era a casa, a differenza della sua compagna e del figlioletto.