Kledi Kadiu è diventato di nuovo papà: è nato il piccolo Gabriel

editato in: da

Kledi Kadiu è diventato di nuovo papà! Dopo la nascita di Lea, è arrivato anche il piccolo Gabriel: l’annuncio è stato condiviso sul profilo ufficiale Instagram del coreografo. Indimenticabile ballerino di Amici, Kledi è entrato nel cuore degli italiani per la sua incredibile storia, per il suo percorso e soprattutto per la simpatia. Insieme alla moglie Charlotte Lazzari, ha condiviso una prima foto del piccolo: le sue manine.

Sul suo profilo, la Lazzari ha anche dato qualche informazione in più, come il peso del piccolo: “3.950 grammi di puro amore“. Ovviamente, poco dopo l’annuncio, è arrivato un carico di affetto da volti noti del mondo dello spettacolo, come Lorella Cuccarini, che ha lasciato un commento ricco di felicitazioni. Kledi e Charlotte, nonostante la fama, non sono molto in vista sui tabloid: si sono sempre tenuti ben lontani dal gossip e dal chiacchiericcio in rosa.

Non è un caso, infatti, che abbiano scelto di condividere solo le manine del nuovo nato Gabriel, e non il suo volto. La loro è una storia ben lontana dai riflettori mediatici, eppure abbiamo imparato ugualmente ad affezionarci con il tempo. Naturalmente, Kledi ha anche ringraziato il personale medico e infermieristico dell’Ospedale di Rimini, dove Charlotte ha partorito il piccolo.

“Ci hanno fatto sentire davvero a casa”, nelle storie su Instagram, si è profuso in ringraziamenti e si è detto molto felice e grato di come è andato il parto. La storia d’amore con Charlotte continua ormai da ben sei anni. Sin dal primo momento, tra loro è scoccata la scintilla: quando trovi l’amore vero, in qualche modo ci si sente subito “a casa”, ovunque ci si trovi.

Più volte, Kledi ha ammesso che Charlotte è la donna della sua vita e che non poteva chiedere di meglio: una compagna con cui metter su famiglia, coltivare un futuro radioso. Nel 2016, è nata la prima figlia della coppia: Lea Kadiu. Poi, nel 2018, hanno scelto di convolare a nozze. E adesso, nel 2021, è venuto al mondo anche il piccolo Gabriel, una luce che porterà ulteriore gioia e amore nelle loro vite.