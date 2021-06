Kim Kardashian in Italia, la foto a Roma di fronte al Colosseo

editato in: da

Kim Kardashian, nuova vita da single (felice) e miliardaria

Kim Kardashian è sbarcata in Italia e su Instagram posa per una foto di fronte al Colosseo. L’imprenditrice e star dei reality è arrivata nella Capitale, raccontando sui social cene a base di carbonara e visite ai monumenti.

Kim, che ha da poco divorziato da Kanye West, non ha svelato i motivi della sua visita in Italia, anche se è stata immortalata in compagnia di Chris Appleton e Mario Dedivanovic. L’hair stylist e il make up artist lavorano da anni accanto alla Kardashian, dunque il viaggio a Roma potrebbe essere legato a impegni lavorativi.

Shorts in jeans, maglia bianca e occhiali da sole: nella foto di fronte al Colosseo, Kim Kardashian è stupenda e in posa da diva. L’imprenditrice non ha mai nascosto il suo amore per il Belpaese. Nel 2014, la diva aveva scelto di sposare il rapper Kanye West a Firenze in una cerimonia privata a blindatissima a Forte Belvedere. Dopo la fine del matrimonio con il produttore discografico, la diva ha ripreso in mano la sua vita, tornando in tv con il reality Al Passo con i Kardashian in cui, per la prima volta, si è confessata sull’addio al marito.

L’amore, durato sei anni, ha regalato alla coppia quattro figli – North, Psalm, Chicago e Saint – a cui entrambi sono legatissimi. Proprio in un episodio del suo reality, girato a dicembre durante una vacanza in famiglia sul Lago Tahoe, Kim si era sfogata, parlando per la prima volta della crisi con Kanye West e della decisione di divorziare.

“Lui si merita una moglie che sostenga ogni sua mossa e viaggi con lui e faccia tutto con lui, ma io non posso”, aveva raccontato la Kardashian fra le lacrime, affermando di essersi rifiutata di lasciare tutto per trasferirsi con il marito nella loro fattoria in Wyoming. “Sinceramente non ce la faccio più – aveva confidato -. Mi sento bloccata da anni ormai. Lui va e si trasferisce in uno stato diverso ogni anno. E io devo stare con lui e seguirlo, così possiamo crescere i bambini. È un papà fantastico, ha fatto un lavoro fantastico. Ma io non riesco nemmeno a pensarci, non ce la faccio più. Voglio essere felice anche io”. Kim, che ha alle spalle altri matrimoni finiti male, aveva poi confessato tutta la sua disperazione: “Mi sento una fallita perché questo è il mio terzo matrimonio che finisce male. Sì, mi sento proprio una f*****a perdente”.