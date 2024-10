Kim Kardashian festeggia i 44 anni in un abito nude aderente: pura sensualità

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kim Kardashian

Kim Kardashian ha festeggiato il suo 44º compleanno con un look che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta il suo innato senso della moda e la capacità di catalizzare l’attenzione in ogni occasione. La star dei reality, icona di stile e fondatrice di SKIMS, ha condiviso sui suoi social momenti della sua festa, indossando un abito che ha ribadito la sua posizione di trendsetter indiscussa.

Kim Kardashian: un compleanno all’insegna dello stile

Kim Kardashian non ha mai deluso in fatto di scelte di stile, e il suo 44º compleanno non ha fatto eccezione. Dopo il red dress dello scorso anno, l’abito nude, scelto per i festeggiamenti di questo anno, ha segnato una svolta audace ma sofisticata, un look che definisce perfettamente l’evoluzione stilistica della Kardashian.

Questo abito, che ha riscosso grande apprezzamento, è stato l’elemento centrale delle celebrazioni anticipate, avvenute nella notte del 20 ottobre. Kim Kardashian, sempre impeccabile, ha abbinato l’abito a una collana a croce tempestata di gemme, un accessorio prezioso che ha aggiunto un tocco glamour al suo outfit.

L’abito, un modello di Diesel, fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 ed è un capolavoro di sensualità e raffinatezza, perfetto per il compleanno di Kim Kardashian, che ha voluto celebrare questa occasione speciale con un outfit che sembrava una “seconda pelle“.

Il vestito in questione, denominato D-Rooney slip dress, ha un costo di circa 2081 dollari, e presenta un corpetto aderente con una profonda scollatura, il tutto sovrapposto a una gonna semi-trasparente e fluida. Il tessuto nude e metallizzato ha creato un effetto ottico tale da sembrare un’estensione naturale del corpo della diva, esaltando le sue forme in maniera impeccabile.

In uno dei video pubblicati sulle sue storie di Instagram, Kim Kardashian ha mostrato il suo abito descrivendolo come il suo “Birthday Suit”, un gioco di parole che ha saputo conquistare i fan. Le sue onde morbide e lunghe, insieme al make-up impeccabile, hanno completato un look sensuale e senza tempo.

Un regalo speciale dalla figlia North: il diamante più ironico

Non c’è festa di compleanno senza regali, e per Kim Kardashian il dono più speciale è arrivato da sua figlia maggiore, North West. L’undicenne ha dimostrato ancora una volta il suo spirito creativo e il legame unico con la madre, regalando a Kim una collana di diamanti che ha fatto sorridere tutti.

Ma non si tratta di un gioiello comune: l’incisione sulla collana, infatti, ha sorpreso e divertito la star. Sulla parte anteriore del ciondolo era infatti inciso “Skibidi Toilet”, un riferimento alla famosa serie animata virale su YouTube, che segue un bizzarro conflitto tra esseri umani e wc animati.

Kim Kardashian, sempre attenta ai dettagli e al significato profondo di ogni gesto, non ha potuto fare a meno di ridere quando ha mostrato il regalo in un video postato nelle sue Instagram Stories. “North mi ha preso questa collana di diamanti con scritto ‘Skibidi Toilet’. Wow”, ha commentato Kim, ridendo davanti alla fotocamera mentre zoomava sul ciondolo per mostrare meglio l’incisione.

Il regalo è stato accompagnato da un altro dettaglio tenero e personale: sul retro del ciondolo, la figlia avuta con Kanye West ha inciso “Love, North”, insieme alla data del compleanno di Kim, un gesto dolcissimo che ha aggiunto un tocco intimo e affettuoso al dono. Questo contrasto tra l’ironia dell’incisione frontale e l’amore materno espresso sul retro ha reso il regalo davvero speciale.

North ha spiegato il motivo dietro l’incisione, dicendo: “Perché tu ami Skibidi Toilet”, al che Kim ha risposto con una risata: “Davvero? Sì!”, mostrando quanto tra madre e figlia ci sia una complicità fatta non solo di amore ma anche di momenti di puro divertimento e leggerezza. Questo regalo ha dimostrato ancora una volta quanto North, nonostante la giovane età, conosca bene sua madre, sapendo unire l’umorismo a gesti carichi di affetto.