Kiefer Sutherland, chi è l’attore arrestato a Los Angeles per aggressione

Per anni lo abbiamo ammirato sul grande schermo nei panni dell’eroe tormentato dallo sguardo intenso e dal fascino ruvido, ma questa volta Kiefer Sutherland non è al centro di uno dei suoi film. L’attore simbolo di Hollywood, interprete di ruoli memorabili in Ragazzi perduti di Joel Schumacher e Giurato numero 2 di Clint Eastwood, è finito sotto i riflettori per una vicenda più complessa: secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, l’attore canadese è stato arrestato per una presunta aggressione ai danni di un’autista di taxi.

Kiefer Sutherland, l’attore di Hollywood arrestato per aggressione a Los Angeles

Nel mondo di Hollywood e dei suoi protagonisti, a quanto pare, non mancano mai i colpi di scena: così capita che, tra un gossip e un’indiscrezione, ogni tanto venga comunicata anche qualche notizia meno piacevole e che scatena subito il tam tam dei rumors. Proprio come accaduto all’attore canadese Kiefer Sutherland, volto iconico di Hollywood e amatissimo protagonista della serie 24, finito al centro di una vicenda che sta facendo molto discutere.

L’attore è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver aggredito un autista di un servizio di ride sharing dopo una lite scoppiata nella notte, un episodio che ha immediatamente acceso i riflettori su uno dei divi più affascinanti e controversi del cinema americano, protagonista di pellicole iconiche che hanno lasciato il segno nella storia del cinema.

Secondo le ricostruzioni del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, tutto sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 0.15 del 12 gennaio, in una zona centralissima di Hollywood, tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue. Una corsa come tante, un tragitto apparentemente normale, poi qualcosa sarebbe andato storto.

Una discussione, i toni che si alzano e la tensione che cresce fino a degenerare: l’autista avrebbe denunciato un’aggressione fisica e delle minacce “di natura criminale”, portando all’intervento immediato della polizia mentre Sutherland sarebbe stato fermato sul posto e portato in custodia per aver violato la sezione 422 del codice penale della California.

Successivamente Sutherland sarebbe stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di ben 50mila dollari, in attesa di comparire davanti al giudice il 2 febbraio 2026, come confermato anche da Nbc News. Nessuno avrebbe riportato comunque ferite di alcun tipo.

Kiefer Sutherland, il quasi matrimonio con Julia Roberts e i problemi con l’alcol

Figlio degli attori Shirley Douglas e Donald Sutherland, Kiefer Sutherland è noto al grande pubblico per ruoli in film di grande successo come come Stand By Me – Ricordo di un’estate e Codice d’onore, ma ha prestato il volto anche ad alcune serie televisive di successo come 24, dove ha interpretato l’agente antiterrorismo Jack Bauer.

La notizia del suo arresto per sospetta aggressione ha fatto il giro del mondo in poche ore, scatenando reazioni contrastanti: c’è chi stenta a credere che l’uomo che per anni ha incarnato sullo schermo l’eroe duro, inflessibile e sempre pronto a salvare il mondo possa essersi reso protagonista di una scena così lontana dal suo personaggio pubblico. E poi c’è chi, invece, ricorda che la vita privata dell’attore non è mai stata priva di ombre.

La sua vita privata infatti non è mai stata propriamente tranquilla: due matrimoni falliti alle spalle, uno con Camelia Kath dalla quale ha avuto una figlia di nome Sarah, e uno con Kelly Winn, oltre alla celebre relazione con Julia Roberts interrotta poco prima del matrimonio, e diverse vicissitudini legate all’abuso di alcol che già in passato gli hanno creato diversi problemi.

Nel 2007 l’attore infatti era già stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza, un episodio che seguiva altri casi simili risalenti agli anni novanta e ai primi del 2000, e per i quali Sutherland aveva anche scontato una breve pena in carcere.