Keanu Reeves, il bacio alla sua Alexandra Grant ci ricorda quanto è bello l’amore

Fonte: Getty Images Keanu Reeves e Alexandra Grant

Sorridenti, innamorati e complici, oggi esattamente come ieri. Si sono mostrati così Keanu Reeves e Alexandra Grant sul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala 2023.

Attore di grande successo lui, nonché protagonista di alcune delle più iconiche pellicole cinematografiche e artista visiva lei: i due che fanno coppia fissa dal 2019 e sin dalla prima apparizione pubblica sono diventati la coppia più chiacchierata di tutta Hollywood. Ma in barba alle male lingue, e a tutti quelli che non credevano nella loro relazione, i due si sono mostrati ancora una volta più affiatati che mai.

Proprio in occasione dell’annuale Gala, l’artista e l’attore si sono fermati sul tappeto rosso, mano nella mano, dimostrando ancora una volta di essere l’uno la perfetta metà della mela dell’altra. I dettagli della loro complicità non sono sfuggiti ai più attenti esaminatori dei look dei due: la cravatta a strisce rosse e bianche di lui, che scivolava sul completo blu, era perfettamente abbinata all’abito rosso e svolazzante dell’artista. Non ci sono dubbi: Keanu Reeves e Alexandra Grant sono la coppia più cool del momento. Ripercorriamo insieme la loro storia.

Keanu Reeves e Alexandra Grant: un’amicizia diventata amore

Correva l’anno 2019 quando, Keanu Reeves e Alexandra Grant infiammavano, involontariamente, i gossip di Hollywood con la loro relazione. Lo hanno fatto con la spontaneità e la riservatezza che da sempre contraddistinguono l’attore gentile di Matrix, quello che incarna l’antidivo per antonomasia. Nessuna fotografia patinata per loro, ma pura e semplice genuinità.

L’autenticità però, quando si parla di Hollywood, è spesso messa in discussione. Eppure chi conosce bene la coppia in questione, non può fare a meno di parlare di perfezione, abbinata proprio ai nome di Keanu Reeves e Alexandra Grant. A confermare che i due siano fatti l’uno per l’altra è stata anche l’attrice Jennifer Tilly, amica di entrambi, che in occasione di un’intervista concessa a People, ha dichiarato che quell’amore che è finito sotto le luci della ribalta nel 2019, in realtà, esisteva già da tempo.

Keanu Reeves e Alexandra Grant, infatti, hanno debuttato ufficialmente in pubblico in occasione del Gala del LACMA Art + nel 2019, ma i due si conoscevano già da prima. Hanno lavorato insieme alla pubblicazione dei libri Ode to Happiness e poi a Shadows. E chissà se è stato proprio in quelle occasioni che hanno scoperto che l’amicizia che li legava si stava trasformando in qualcosa di più profondo.

Un amore semplice e genuino

Non conosciamo molti dettagli della quotidianità condivisa tra Keanu Reeves e Alexandra Grant, del resto l’attore ha fatto da sempre sua l’arte della riservatezza trovando nella sua compagna una complice anche in questo.

Quello che sappiamo, però, basta a restituirci l’immagine di un amore puro e genuino che è destinato a durare. Lo ha confermato anche Reeves, in una recente intervista, aprendosi sui suoi sentimenti come forse non ha fatto mai. Rispondendo alla domanda di un giornalista, l’attore ha confermato che i suoi ricordi più felici sono legati proprio ai momenti trascorsi insieme alla sua compagna.

“Un paio di giorni fa, con il mio tesoro” – ha dichiarato Reeves a People – “Eravamo al letto. Eravamo collegati. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme”.

Un amore, il loro, che va al di là di tutte le copertine affascinanti e patinate, degli artifizi e degli orpelli che popolano il mondo dei divi e quello dei social network, fatto di semplicità vissuta e condivisa giorno dopo giorno. Si dice che amino trascorrere le loro giornate in maniera genuina, tra passeggiate a Broadway, teatro e musei. E noi ce li immaginiamo proprio così Keanu e Alexandra, felici, sorridenti e innamorati.