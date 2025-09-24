“Keanu Reeves si è sposato in segreto con Alexandra Grant”: interviene l’attore

Keanu Reeves è convolato a nozze con Alexandra Grant? Negli ultimi tempi si è diffusa questa indiscrezione: qual è la verità

IPA Keanu Reeves e Alexandra Grant

Keanu Reeves si è sposato con la compagna di lunga data, Alexandra Grant? Negli ultimi giorni, è circolata questa indiscrezione sui social. Nel 2019, il debutto ufficiale della coppia, che è sempre stata estremamente riservata sulla propria relazione. Ma la coppia non sarebbe convolata a nozze in gran segreto, come inizialmente riportato dai media.

Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati

A smentire le voci che circolano sul presunto matrimonio segreto tra Keanu Reeves e Alexandra Grant è stato l’attore stesso mediante il suo agente: “Non è vero. Non sono sposati”, un commento secco, affidato a People, che mette a tacere le voci che si sono diffuse in poche ore sui social, tanto da aver indotto qualcuno a realizzare uno scatto del matrimonio con l’IA.

Le voci circolano da un po’ di tempo, lanciate da Radar Online, secondo cui Reeves avrebbe sposato la Grant con una cerimonia intima in Europa. In realtà, la coppia è solo molto affiatata, ma non si è unita in matrimonio: hanno sempre preferito viversi ben lontani dalle luci dei riflettori. Entrambi condividono questo tratto della personalità: sono estremamente riservati. Tuttavia, qualche volta hanno rilasciato poche dichiarazioni o condiviso dei momenti di affetto in pubblico, come nel caso del 61esimo compleanno di Reeves.

In quell’occasione è stata la Grant a pubblicare una torta a forma di cuore con il nome di Keanu: “Grazie a tutti per aver inviato i dolci auguri per il compleanno di Keanu ieri… è stato festeggiato alla grande. E a Keanu, che ha visto questo post come una bozza! Sono così grata per il vostro amore. Ora torno a dipingere! Baci e abbracci”.

La storia d’amore tra Keanu Reeves e Alexandra Grant

Keanu Reeves e Alexandra Grant si conoscono da ormai anni: per la prima volta si sono incontrati nel 2011, per il libro illustrato Ode to Happiness. In seguito hanno collaborato nuovamente per il libro Shadows, e dopo hanno fondato la casa editrice X Artists’ Books. Tuttavia, hanno fatto il loro debutto ufficiale solo nel 2019, al LACMA Art + Film Gala. Poiché estremamente riservata, la coppia non ha mai rilasciato numerose dichiarazioni. Nel 2023, Reeves ha parlato della loro sintonia e del feeling: “Momenti di beatitudine. Eravamo a letto. Eravamo in sintonia. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. Era davvero bello stare insieme”.

Anche la Grant, sempre a People, ha elogiato Reeves come compagno: “È una grande fonte di ispirazione per me. È così creativo, è così gentile. Lavora così duramente. Per fare un film, servono centinaia di persone. Per essere un artista, no. Ne serve una sola. Serve una comunità per far conoscere l’opera al mondo, ma non per realizzarla. Credo che parte dell’ispirazione risieda nelle differenze di scala”. Reeves è apprezzato proprio per le qualità raccontate dalla compagna Alexandra. Almeno per il momento, quindi, la coppia non si è sposata, ma – chissà – potrebbe sempre farlo in futuro. Del resto, si sono frequentati in segreto per diverso tempo prima di ufficializzare la relazione: è probabile che, qualora si sposassero, anche le nozze rimarrebbero davvero segrete per un bel po’.