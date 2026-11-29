Katy Perry e Justin Trudeau si concedono una fuga romantica da Parigi a Venezia a bordo dell’Orient Express, tra lusso sfrenato e qualche polemica

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Justin Trudeau e Katy Perry

Se c’è una coppia che sembra aver trasformato la propria storia d’amore nella sceneggiatura di un film romantico, è quella formata da Katy Perry e Justin Trudeau. La popstar americana e l’ex primo ministro canadese continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole, regalando ai fan scorci di una quotidianità decisamente fuori dal comune. Dopo le apparizioni pubbliche, le passeggiate mano nella mano e le fughe romantiche, i due hanno scelto una delle esperienze di viaggio più esclusive al mondo: un soggiorno a bordo del leggendario Orient Express, da Parigi a Venezia. Un’avventura all’insegna del glamour, tra abiti da sera, champagne, una carrozza privata e un maggiordomo a disposizione. A far discutere, tuttavia, è soprattutto il costo da capogiro della loro vacanza.

Katy Perry e Justin Trudeau, una fuga romantica da 95mila euro

Sembrano usciti da una pellicola hollywoodiana d’altri tempi: lei, elegantissima in un abito da sera color champagne, impreziosito da un corpetto in raso rosato e raffinati dettagli in pizzo; lui impeccabile in smoking con giacca bianca. Stretti l’uno all’altra, Katy Perry e Justin Trudeau hanno posato per alcune fotografie a bordo del treno più iconico del mondo, regalando ai follower un concentrato di romanticismo e glamour.

Per il loro viaggio verso Venezia, i due hanno scelto L’Observatoire, una delle sistemazioni più esclusive del Venice Simplon-Orient-Express. Non una semplice suite, ma un’intera carrozza privata progettata per offrire agli ospiti un’esperienza di lusso senza compromessi.

Tra ambienti raffinati, preziosi rivestimenti in legno, una biblioteca, una suggestiva vasca da bagno in stile Art Déco e un maggiordomo disponibile 24 ore su 24, la coppia ha potuto godersi il viaggio nella massima intimità.

Il prezzo di un’esperienza simile però è tutt’altro che abbordabile dai comuni mortali: circa 95mila euro, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, anche se non è noto quanto i due abbiano effettivamente sborsato.

Katy Perry e Justin Trudeau, un amore da favola tra Venezia e jet privati

Una volta raggiunta Venezia, la cantante e l’ex premier canadese si sono concessi romantiche passeggiate tra le calli della città lagunare. Nelle immagini che raccontano la loro vacanza, Justin appare particolarmente premuroso nei confronti della compagna, accompagnandola alla scoperta degli angoli più suggestivi della città.

Dai viaggi esclusivi alle serate mondane, la coppia sembra vivere una seconda giovinezza sentimentale: a 42 anni lei e 54 lui, Katy e Justin non sembrano avere alcuna intenzione di nascondere la loro felicità.

D’altronde, la cantante può contare su un patrimonio che, secondo le stime di Forbes citate dal quotidiano, si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari e dunque tra jet privati e destinazioni da sogno, il lusso è certamente già parte del suo universo.

Ma se per Katy Perry, dopo la separazione da Russel Brand e l’addio a Orlando Bloom, l’amore con Justin è una favola, non tutti sembrano apprezzare la nuova vita di Trudeau: per la popstar condividere fotografie glamour e momenti della propria vita privata rappresenta una consuetudine, per l’ex primo ministro canadese il passaggio dalla politica internazionale alla cronaca rosa ha suscitato diverse reazioni.

A sollevare polemiche sono soprattutto gli spostamenti in jet privato, considerati dai suoi detrattori poco coerenti con l’impegno ambientalista sostenuto durante gli anni al governo.

Tra le voci più critiche c’è quella del leader conservatore canadese Pierre Poilievre, che nei giorni scorsi ha attaccato Trudeau ricorrendo anche a espressioni sprezzanti nei confronti della popstar.

Katy Perry e quell’amore leggendario che ha sempre sognato

Al di là delle cifre astronomiche e delle destinazioni esclusive, a incuriosire maggiormente i fan è il coinvolgimento sentimentale della cantante. In un’intervista a People, Katy Perry ha raccontato di aver sempre desiderato un amore epico, capace di completare una vita già ricca di esperienze straordinarie.

Un desiderio che, stando alle sue parole, sembra aver trovato finalmente una risposta nell’incontro con Justin Trudeau, un uomo che, secondo la popstar, mette il cuore al centro di ogni cosa.

E quale cornice migliore dell’Orient Express, il treno reso immortale da Agatha Christie e simbolo di un’eleganza senza tempo, per celebrare un amore che sembra voler essere all’altezza delle più romantiche fantasie cinematografiche? Tra critiche, fotografie da sogno e fughe a cinque stelle, Katy e Justin continuano a scrivere il loro personalissimo romanzo rosa.