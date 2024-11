Shock per Kate Moss: muore l’amica top model Georgina Cooper a soli 46 anni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il mondo della moda è scosso dalla tragica notizia della morte della supermodella Georgina Cooper, scomparsa all’età di 46 anni sull’isola greca di Kos. Amica di lunga data e confidente di Kate Moss, Georgina era un volto iconico degli anni ’90 e una delle rappresentanti del movimento “Cool Britannia”. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore dei suoi cari e dei suoi amici, inclusi volti noti come Jodie Kidd, Erin O’Connor e Helena Christensen, che hanno voluto ricordarla con parole commoventi sui social.

Una carriera segnata da successo e glamour

Scoperta giovanissima, a soli 13 anni, Georgina Cooper ha rapidamente scalato le vette del mondo della moda, imponendosi come “la ragazza con il sorriso gap-toothed” che tutti ricordiamo.

La sua bellezza unica e la personalità genuina le hanno permesso di lavorare con alcuni dei più grandi nomi della moda, come il celebre fotografo Corinne Day, che l’ha immortalata in scatti leggendari. A soli 15 anni, Georgina aveva già fatto il suo debutto su Vogue e sulla rivista The Face, diventando uno dei volti di punta della scena britannica e un’icona della generazione. Era nota come “George” per gli amici e i colleghi, che la descrivevano come una persona piena di luce, divertente e sempre pronta a far sorridere chi le stava accanto.

Georgina, oltre a essere una musa per Day, ha sfilato per brand prestigiosi come Alexander McQueen, Burberry e Stella McCartney, diventando un simbolo di quel momento storico in cui la moda britannica emergeva con forza, conquistando la scena mondiale. Inoltre, ha calcato le passerelle di marchi internazionali come Armani e Versace, rappresentando il glamour dell’alta moda con classe ed eleganza.

Una vita dedicata alla famiglia e un nuovo inizio in Grecia

Dopo aver avuto il figlio Sonny, Georgina ha deciso di ritirarsi dalle passerelle per dedicarsi alla famiglia. Il suo amore per il piccolo Sonny era così grande che, nonostante le possibilità professionali, ha preferito concentrarsi su di lui, decidendo di limitare le sue collaborazioni a Londra per poter essere presente nella sua vita quotidiana. Nel 2018 aveva raccontato: “Non riuscivo a stare lontana da lui. Ho provato a continuare a lavorare, ma mi spezzava il cuore doverlo lasciare”.

Recentemente, Georgina aveva deciso di lasciare il mondo della moda per dedicarsi a una nuova avventura imprenditoriale con il marito Nigel. Dopo essersi sposati a giugno in una cerimonia intima vicino alla loro casa nel Kent, la coppia aveva scelto l’isola di Kos per iniziare una nuova vita insieme, con l’obiettivo di aprire un bar.

Georgina era entusiasta di questo cambiamento, parlando spesso con amici e familiari del suo desiderio di reinventarsi in Grecia, dove aveva trovato una nuova serenità. Tuttavia, il sogno di questa nuova vita è stato interrotto improvvisamente dalla sua prematura scomparsa, che ha lasciato tutti in stato di shock.

Il ricordo degli amici e dei colleghi

La comunità della moda si è stretta attorno alla famiglia di Georgina, ricordando la sua gentilezza, il suo talento e la sua grande umanità. Jade Parfitt, modella e amica anch’essa di Kate Moss, ha condiviso un ricordo emozionante: “Georgina era una luce, una persona che tutti volevano avere accanto dietro le quinte. Le sue risate e il suo spirito ribelle in senso buono mancheranno a tutti noi”.

Anche Erin O’Connor ha voluto rendere omaggio a Georgina, ricordando la loro amicizia e le intense stagioni di sfilate vissute insieme negli anni ’90. “Era una donna fenomenale, piena di spirito e umiltà. Non ti dimenticherò mai, Georgina”.

Le parole degli amici sono un chiaro riflesso dell’impatto che Georgina Cooper ha avuto su chi l’ha conosciuta. Jodie Kidd e Helena Christensen hanno postato cuori neri in sua memoria, mentre altri hanno ricordato l’energia travolgente e la passione che Georgina metteva in ogni cosa che faceva