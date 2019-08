Kate Middleton perfetta in pantaloncini: la sua nuova dieta quotidiana

editato in: da

Kate Middleton, dopo ben tre figli, sfoggia una linea perfetta e in pantaloncini ha stregato tutti. Come fa? Il merito sarebbe tutto di una dieta quotidiana molto particolare.

Se dopo le gravidanze la duchessa di Cambridge si era affidata alla dieta Parker, negli ultimi mesi, secondo il Daily Mail, avrebbe deciso di mutare il suo regime alimentare. I risultati dei suoi sforzi sono stati ben visibili durante la regata di beneficienza a cui a preso parte insieme a William.

Per l’occasione Kate ha infranto l’etichetta, sfoggiando per la prima volta i pantaloncini e tutti sono rimasti abbagliati dalla sua bellezza. Gambe toniche e perfette: come fa la Middleton ad averle? Il segreto sta nella sua grande passione per lo sport e in una dieta che mescola cibi crudi e cotti, spezie e anti-age.

La moglie di William, secondo fonti di Palazzo, ha una vera passione per i super food che non mancano mai sulla sua tavola. Ogni mattina la duchessa inizia la giornata bevendo un frullato a base di spirulina, matcha, spinaci, lattuga romana, mirtilli, cavolo e coriandolo.

Kate segue una dieta ricca di frutta e verdura, con proteine magre. Va pazza per le insalate fresche, ma anche per i cibi piccanti. Qualche tempo fa ha svelato di amare alla follia il curry e di cucinare spesso piatti della cucina indiana che, a quanto pare, non vanno molto a genio a William.

Il secondogenito di Diana preferisce (proprio come il fratello Harry e Meghan Markle) il pollo arrosto. Una ricetta che Kate prepara quando ha voglia di trascorrere del tempo insieme al marito e ai figli George, Charlotte e Louis.

Il piatto che non manca mai nella tavola della duchessa di Cambridge però è il chutney, una salsa speziata la cui ricetta è stata tramandata dalla nonna alle nipoti. In un documentario Kate ha svelato di averla preparata quando venne invitata dalla Regina a trascorrere il primo Natale con la Royal Family. Sembra che da allora anche The Queen ne vada pazza.