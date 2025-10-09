Kate Hudson, un abito da favola in seta “ghiacciata”: sensualità e raffinatezza sul red carpet

Kate Hudson conquista il red carpet di Beverly Hills con un abito in seta blu ghiaccio e un sorriso radioso. Al suo fianco Goldie Hawn e Kurt Russell

La luce dei flash rifletteva su ogni piega del suo abito, restituendo l’immagine di un’eleganza che non ha bisogno di effetti speciali. Kate Hudson è apparsa radiosa sul red carpet del Will Rogers Pioneer Dinner, la serata di gala che ogni anno celebra i protagonisti del cinema americano.

Premiata come Pioneer of the Year, l’attrice ha incantato il pubblico con un look che univa il fascino d’altri tempi alla freschezza del presente. Al suo fianco, i genitori Goldie Hawn e Kurt Russell, orgogliosi e sorridenti, hanno trasformato l’evento in una festa di famiglia.

L’abito “ghiacciato” di Kate Hudson

Il suo ingresso al Beverly Hilton di Beverly Hills è stato uno di quei momenti che catturano lo sguardo e restano impressi. Kate Hudson ha scelto un abito da sera in seta blu ghiaccio, dalla linea fluida e avvolgente, firmato da un atelier hollywoodiano ancora top secret.

Il modello, a spalle scoperte con scollatura profonda a cuore, accarezzava il corpo disegnando una silhouette armoniosa e leggermente retrò. Il tessuto, un raso cangiante con motivo floreale tono su tono, creava riflessi quasi argentati sotto i fari, come se la stoffa respirasse.

A completare il look, un collier di diamanti dal taglio classico, orecchini coordinati e un sorriso luminoso che ha fatto il resto. Il raccolto morbido, con ciocche che incorniciavano il viso, e un make-up nei toni del pesca e del rosa cipria, hanno aggiunto delicatezza e naturalezza. Tutto in perfetto equilibrio tra glamour e autenticità.

Il suo stile, sempre capace di mescolare semplicità e allure da diva, in questa occasione ha toccato una nota quasi poetica: la leggerezza della seta “ghiacciata” ha reso ogni movimento un piccolo spettacolo.

Red carpet in famiglia: Goldie Hawn e Kurt Russell tra eleganza e affetto

La serata, giunta alla 75ª edizione del Will Rogers Pioneer Dinner, è stata segnata anche dal calore familiare. Goldie Hawn, 79 anni, ha scelto un look total black contemporaneo e raffinato: una giacca con maniche in tulle ricamate e pantaloni dritti che sottolineavano la sua figura snella e dinamica. Kurt Russell, impeccabile come sempre, ha optato per un completo nero con cravatta in raso blu, perfetto accento cromatico accanto all’abito della figlia.

I tre hanno posato insieme per le foto di rito, tra sorrisi veri e sguardi d’intesa. È raro vedere una famiglia hollywoodiana così affiatata, e il loro legame traspare con naturalezza: niente forzature, solo la gioia condivisa di un momento importante.

Durante la cerimonia, Kate Hudson ha ricevuto il premio come Pioneer of the Year, un riconoscimento che celebra la sua carriera e il suo contributo all’industria cinematografica. Con il suo tipico umorismo, ha mostrato sul palco il trofeo con orgoglio e ironia, scherzando con il pubblico e ringraziando i genitori per il loro esempio: “Siete la mia ispirazione più grande”.

Qualche ora prima del gala, l’attrice aveva condiviso su Instagram il suo personale dietro le quinte, alternando glamour e autoironia. In una foto scattata in hotel, Kate si è mostrata senza trucco, in sweatpants e un reggiseno sportivo, mentre si preparava con il suo team di bellezza.

Accanto all’immagine, un commento divertito: “Basically the same @kyliejenner”, in riferimento a uno scatto di Kylie in lingerie nera e calice di vino.