Kate Hudson e Goldie Hawn, mamma e figlia complici sul red carpet

Quando si parla di Kate Hudson e Goldie Hawn è proprio il caso di dirlo: buon sangue non mente. Due donne che appartengono a generazioni diverse, entrambe attrici di gran successo e con un rapporto madre e figlia davvero invidiabile. Brillavano sul red carpet del film Glass Onion: A Knives Out Mystery per la première a Los Angeles e non solo per i look (meravigliosi): l'arma vincente di queste due icone è l'impareggiabile sorriso.