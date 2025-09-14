Kate Hudson, 46 anni e un look che ci riporta dritti al suo film più iconico

IPA Kate Hudson e Goldie Hawn, buon sangue non mente: mamma e figlia brillano sul red carpet

Certe immagini hanno il potere di farci viaggiare nel tempo. È bastato un abito giallo satinato e l’apparizione di Kate Hudson, splendida a 46 anni, per riportarci direttamente al 2003, quando la commedia romantica How to Lose a Guy in 10 Days conquistava il pubblico di tutto il mondo. All’epoca, nei panni della giornalista Andie Anderson, la figlia d’arte di Goldie Hawn faceva sognare milioni di spettatrici con un abito giallo indossato nella scena più memorabile accanto a Matthew McConaughey.

Ed è proprio a quel vestito che la Hudson ha deciso di ispirarsi sul red carpet della Warner Bros. Television Group’s Emmy Awards Nominees Celebration a Los Angeles, in occasione della 77ª edizione degli Emmy. Un richiamo raffinato e nostalgico, che non è passato inosservato.

Kate Hudson, il look agli Emmy 2025

Kate Hudson ha scelto un abito lungo in raso color giallo chiaro, dalla linea fluida e fasciante, che esaltava la silhouette con delicatezza. Il corpetto, strutturato con coppe leggermente a balconcino e sottili spalline, richiamava in modo esplicito quello indossato nel film cult. Un dettaglio che ha mandato in visibilio le fan della pellicola, trasformando l’apparizione in un vero e proprio revival glamour.

IPA

A completare l’ensemble, la star ha abbinato décolleté a punta chiusi in grigio perla e una clutch argentata dalle linee geometriche, giocata sui contrasti metallici. L’acconciatura, morbida e sensuale, vedeva i lunghi capelli biondi sciolti in onde laterali, con riga centrale appena accennata: un look studiato per sembrare naturale, ma elegantissimo sotto i riflettori.

Il make-up, luminoso e fresco, esaltava la pelle radiosa con un tocco di blush rosato e labbra color nude tendente al malva, mentre gli occhi, sottolineati da mascara e ombretti neutri, brillavano sotto i flash. Orecchini discreti e brillanti hanno completato la mise senza rubare la scena al protagonista indiscusso: l’abito.

IPA

Dall’iconico film al sogno di un sequel

Non è la prima volta che Kate Hudson gioca con la nostalgia di How to Lose a Guy in 10 Days. In più interviste recenti ha confessato di non sapere dove sia finito l’abito originale – “Sono sicura che da qualche parte ci sia, probabilmente negli archivi della Paramount” – e di essere aperta all’idea di un sequel con Matthew McConaughey, a patto di avere “la sceneggiatura giusta”.

Riguardo al personaggio di Andie Anderson, Kate ha immaginato che oggi sarebbe rimasta “selvaggia per natura, con un guardaroba pieno di abiti spettacolari e, ovviamente, gioielli di Isadora Diamonds”. Una descrizione che sembra calzare a pennello con l’immagine sfoggiata sul red carpet di Los Angeles.

IPA

Kate Hudson oggi: tra serie tv e famiglia

Oltre al revival stilistico, la Hudson continua a collezionare successi. Dopo l’esordio nella commedia sportiva Netflix Running Point, creata da Mindy Kaling e già rinnovata per una seconda stagione, l’attrice si divide tra i set e la vita privata. È mamma di tre figli – Ryder, Bingham e la piccola Rani Rose – e presto convolerà a nozze con il compagno Danny Fujikawa.

Un equilibrio tra glamour e quotidianità che la rende ancora oggi una delle attrici più amate di Hollywood, capace di farci emozionare non solo sullo schermo, ma anche con un vestito che porta con sé vent’anni di ricordi.