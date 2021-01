Justin Timberlake conferma in tv: “Io e Jessica Biel genitori bis”

editato in: da

Justin Timberlake e Jessica Biel, il segreto della coppia più felice di Hollywood

La notizia era stata data ad agosto 2020, ma fino ad ora non c’era mai stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati: Justin Timberlake e Jessica Biel, secondo i tabloid Usa, erano diventati in gran segreto genitori bis. Nessuna indiscrezione sul sesso, né tantomeno sul nome. La notizia era stata data per certa da più parti, ma la coppia che fin dall’inizio della pandemia si era ritirata a vivere nel loro ranch a Big Sky nel Montana, aveva mantenuto un gran riserbo.

Oggi arriva la conferma da parte di Timberlake, che, ospite dell’Ellen DeGeneres Show di domenica 17 gennaio 2021, ha confermato e rivelato il nome del neonato, un maschietto. Che arriva ad allargare la famiglia composta da Justin, Jessica e il fratellino Silas Randall, di 5 anni.

Il cantante ha rivelato di aver chiamato il loro bambino Phineas (dal nome ebraico Pinchas, che significa “oracolo”). E ha ammesso che “Nessuno sta più dormendo!”

Si chiama Phineas, è fantastico e così carino, e nessuno sta dormendo. Ma siamo entusiasti, non potremmo essere più felici e grati

Justin e Jessica non sono stati più ritratti pubblicamente da marzo 2020 e, secondo quanto riferito dai media, risiedono nella loro casa a Big Sky, nel Montana da quasi un anno. La stessa madre di Jessica, Kimberly Conroe Biel, 65 anni, si era trasferita nella loro casa, per aiutare la figlia durante i primi mesi dal parto.

Adesso che la conferma è arrivata, non resta che aspettare la prima foto del bebè.