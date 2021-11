John Travolta dopo la tragedia ritrova il sorriso: lo scatto col figlio Ben

Kelly Preston e John Travolta: storia del loro amore, tra gioie e tragedie

John Travolta ha ritrovato il sorriso: l’attore ha approfittato del suo profilo Instagram per augurare buon Halloween a tutti i suoi follower, pubblicando un dolcissimo selfie insieme al figlio Ben. Uno scatto in spiaggia, che racconta la quotidianità di un padre e di un figlio dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Travolta.

John Travolta, la tragica scomparsa della moglie

John Travolta sta pian piano ritrovando la serenità dopo la perdita della moglie Kelly Preston, strappata alla vita a soli 57 anni a causa di un tumore al seno. L’attrice è scomparsa la scorsa estate, il 12 luglio del 2020: la notizia della sua morte, annunciata con grande dolore da John Travolta, era arrivata come un fulmine. La Preston infatti aveva combattuto la battaglia contro il cancro mantenendo sempre un certo riserbo.

L’attore ha faticato a riprendersi da questa perdita, come ha confessato in una recente intervista per Esquire Messico: “Ho capito che il lutto è un percorso intimo e doloroso. Il dolore non è un concetto comune, ognuno lo prova a modo suo ed è necessario imboccare un sentiero che possa essere lenitivo e condurre alla guarigione”.

Da tutto questo John ha imparato che il lutto è un “personalissimo viaggio nel dolore. Ma a volte va a finire che sei tu ad aiutare gli altri, invece di lavorare sulla tua perdita. E così capita che ti senti sopraffatto. Invece la prima cosa da fare è andare in un posto dove poter piangere senza alcuna interferenza”.

John Travolta, l’amore per i figli

John e Kelly formavano una coppia affiatata e innamoratissima: da quando i loro destini si erano incrociati, il loro rapporto è sempre stato solido e duraturo. Un amore lungo 29 anni, una vera e propria favola, coronata dall’arrivo di tre splendidi figli: Ella, 21 anni, Benjamin, 10, e Jett, morto a 16 anni, nel 2009, a causa di un incidente domestico.

Insieme avevano affrontato la perdita devastante del figlio, sostenendosi a vicenda grazie al loro amore. Ma ora che Kelly non c’è più, John ha dovuto affrontare tutto da solo, ed imparare a essere una roccia anche per gli altri due figli. E pare che pian piano ci stia riuscendo, dando ai suoi ragazzi un modello da seguire, nonostante tutto.

In occasione della Festa del Papà la splendida Ella aveva speso parole dolcissime per l’attore: “Una delle tante cose che ammiro di più di te è che non smetti mai di amare e aiutare i tuoi simili. Sei gentile e altruista e questo mi ispira a essere una persona migliore ogni giorno”.