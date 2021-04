John Travolta, gli auguri su Instagram alla figlia: “Tuo padre ti adora!”

editato in: da

Kelly Preston e John Travolta: storia del loro amore, tra gioie e tragedie

Bella e di talento, caratteristiche che ha ereditato da un papà e una mamma celebri. La splendida Ella Bleu Travolta ha compiuto 21 anni e papà John Travolta, star di Grease e di tante altre pietre miliari della storia del cinema, ha condiviso per lei su Instagram una dedica speciale.

“Buon 21° compleanno all’essere umano e all’artista più bella, gentile, che conosca”, così ha scritto l’attore. Un papà orgoglioso di una figlia che sin da giovanissima ha dovuto affrontare il dolore della perdita, per ben due volte. La prima quando a soli nove anni ha dovuto dire addio al fratello maggiore Jett, venuto a mancare appena diciassettenne nel 2009 per un incidente domestico. La seconda, invece, quando a 20 anni ha perso la mamma Kelly Preston, morta a soli 57 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno.

Proprio in quell’occasione Ella aveva condiviso una toccante dedica d’amore per la sua mamma: “Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo per sempre. Ti voglio tanto bene”. Da quel momento tutto è cambiato e papà John è stato molto vicino alla sua secondogenita e al figlio più piccolo, Benjamin.

Ella Travolta è cresciuta in una famiglia piena di amore, con un papà e una mamma che si sono amati follemente e hanno trasmesso questo grande sentimento ai loro figli. Oggi all’età di 21 anni è splendida, bella come la sua mamma che non c’è più. Ma soprattutto resta una ragazza riservata, molto discreta e impegnata a coltivare la passione per il cinema e la recitazione, ereditata dai genitori.

“Tuo padre ti adora!”, ha ribadito John Travolta nel post dedicato alla figlia. Anche lei non perde mai occasione per esprimere tutto il suo amore per il papà, “L’uomo più incredibile che abbia mai conosciuto”, come lo ha definito nel messaggio che gli ha dedicato per il compleanno. Anche in occasione della Festa del Papà la splendida Ella Blue ha speso parole dolcissime per l’attore: “Una delle tante cose che ammiro di più di te è che non smetti mai di amare e aiutare i tuoi simili. Sei gentile e altruista e questo mi ispira a essere una persona migliore ogni giorno”.