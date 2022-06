JLo sul palco con la figlia si conferma la mamma che tutti vorremmo

Fonte: Getty Images JLo si conferma la mamma defetta: il bel gesto per la figlia

In un post su Instagram di qualche tempo fa Jennifer Lopez lo aveva ammesso: essere madre è la sua “gioia più grande, la più grande vittoria”. Ma per essere madre non servono solo le parole ma anche (e soprattutto) i fatti che dimostrino ai figli che si è disposti a sostenerli per quello che sono.

JLo si è esibita in questi giorni a Los Angeles per il gala in onore dei Los Angeles Dodgers (squadra di baseball della città degli angeli) e in quell’occasione ha proprio dimostrato, a fatti e non solo a parole, di essere la mamma che tutti vorremmo. Sul palco della star latina, promessa sposa di Ben Affleck, è salita la figlia quattordicenne Emme Maribel Muñiz e la Lopez l’ha presentata utilizzando pronomi neutri (loro, invece che il lei femminile), nel rispetto del genere non binario della ragazza.

“Chiedo sempre loro di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un’occasione molto speciale…loro sono il mio partner di duetti preferito” ha affermato Jennifer Lopez un istante prima che Emme facesse il suo ingresso sul palco con in mano un microfono orgogliosamente arcobaleno.

La prima volta insieme sul palco di JLo ed Emme

Oltre a rispettare le scelte di genere della figlia, JLo l’appoggia anche nei suoi sogni. La quattordicenne, nata dal matrimonio tra Jennifer e Marc Anthony, da tempo desidera infatti di diventare una cantante e non è la prima volta che le due duettano pubblicamente: mamma e figlia si erano già esibite sul palco dell’halftime show del SuperBowl nel 2020.

In quell’occasione, mamma e figlia avevano cantato insieme sulle note di una delle hit di Jennifer Lopez, Let’s Get Loud. Anche il fratello gemello di Emme, Max, sembra che abbia una passione per il canto, come si evince dal documentario Halftime di Netflix dedicato alla regina del pop latino. A differenza della sorella, per ora Max non ha ancora mostrato le sue doti canore in pubblico.

Maximilian David Muñiz ed Emme Maribel Muñiz (questi i nomi estesi dei figli di Jennifer Lopez e Marc Anthony) sono nati il 22 febbraio 2008 a New York. Da quando erano piccolissimi, vengono chiamati dalla mamma Coconuts (noci di cocco) tenero soprannome coniato dalla pop star.

JLo e Ben Affleck, mamma e papà impeccabili

Un amorevole e attenta mamma come JLo non poteva che innamorarsi di un papà altrettanto attento e amorevole. La stessa cantante nei giorni scorsi e in occasione della Festa del Papà, che nei paesi si festeggia il 19 giugno, ha dedicato un tenerissimo post al suo Ben Affleck.

“Auguri per la festa del papà al babbo più premuroso, amorevole, devoto, presente e generoso di sempre. Auguri amore mio” ha scritto la Lopez su Instagram, confermando che la relazione con l’attore, ricominciata da circa un anno, è più che solida in vista del loro attesissimo matrimonio.

Ben Affleck, che ad aprile scorso ha chiesto in moglie JLo (per la seconda volta), è padre di e i tre figli di lui Violet, Seraphina e Samuel , rispettivamente di 16, 13 e 10 anni avuti dalle nozze con Jennifer Garner.