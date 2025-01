Jessica Simpson ed Eric Johnson si separano dopo 10 anni di matrimonio

Fonte: IPA Eric Johnson e Jessica Simpson

“Situazione dolorosa”. Con queste parole, Jessica Simpson ha annunciato la separazione dal marito Eric Johnson dopo 10 anni di matrimonio. La notizia è stata confermata dall’attrice: negli scorsi giorni, sul suo profilo, aveva condiviso un’osservazione e un selfie, invitando tutti a sorridere perché la vita è breve, riflessione nata probabilmente a seguito della scelta di separarsi.

Jessica Simpson ed Eric Johnson si sono separati

Il 2025 è entrato da pochi giorni, ma tra separazioni e divorzi non è decisamente l’anno dell’amore. A pochi giorni dall’ufficializzazione del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e dalla separazione di Jessica Alba da Cash Warren dopo 16 anni di matrimonio, anche Jessica Simpson ha annunciato a People la fine del suo con Eric Johnson, ex giocatore della NFL.”Eric e io viviamo separati, stiamo affrontando una situazione dolorosa nel nostro matrimonio”, ha dichiarato la Simpson a People.

“I nostri figli vengono prima di tutto e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l’amore e il supporto che ci sono stati dati e apprezziamo la privacy in questo momento, mentre affrontiamo questa situazione come una famiglia”. Negli ultimi mesi la Simpson è stata avvistata senza fede nuziale (precisamente a novembre 2024), in concomitanza con l’annuncio del “ritorno” alla musica.

Sempre nello stesso mese, una fonte aveva riferito a People della situazione delicata della Simpson con il marito: “Lei lavora alla sua musica e si divide tra Los Angeles e Nashville. Eric trascorre tutto il suo tempo a Los Angeles, dove i bambini vanno a scuola. Jess ed Eric vivono vite separate“. Non solo: stando ad alcune voci, ci sarebbe stata molta tensione negli ultimi tempi. “Jessica sente che il loro matrimonio ha perso il romanticismo. Tutti si chiedono per quanto tempo potranno andare avanti così”.

La storia d’amore tra Jessica Simpson ed Eric Johnson

Da tempo Jessica Simpson non condivideva degli scatti e contenuti sul suo feed Instagram insieme al marito. L’ultimo post risale a settembre 2023, quando gli aveva fatto i suoi migliori auguri per il 44esimo compleanno. Il primo incontro nel 2010, poi le nozze nel luglio del 2014: si erano fidanzati dopo appena sei mesi di frequentazione e si erano detti “sì” a Montecito, in California, proprio nella zona in cui vivono Harry e Meghan Markle.

“Un vero amore non ti farà mai mettere in discussione te stesso o ciò che è reale. Grazie alla mia fantastica anima gemella sono in grado di amare appassionatamente e senza paura di essere ferita”, aveva raccontato sempre a People nel 2023. “Lui conosce il mio cuore e lo capisce meglio di chiunque abbia mai incontrato nella mia vita. Ho capito nell’istante in cui ci siamo incontrati che avrei potuto vedere il mio futuro nei suoi occhi“.

L’ex coppia ha avuto tre figli: Maxwell Drew Johnson, nata nel 2012, Ace Knute Johnson, nato nel 2013 e Birdie Mae, nata nel 2019. Proprio Maxwell e Ace Knute avevano portato gli anelli al matrimonio dei loro genitori nel 2014. Qualcosa però si sarebbe in effetti incrinato nel corso degli ultimi mesi, e in particolare durante il 2024, tanto da prendere questa scelta e da definire la situazione come “dolorosa”.