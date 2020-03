Jessica Mazzoli, lo sfogo su Instagram contro Morgan e la madre di lui

editato in: da

Jessica Mazzoli si sfoga su Instagram attaccando Morgan, la madre di lui e la nuova compagna Alessandra Cataldo. L’ex leader dei Bluvertigo ha due figlie: Anna Lou e Lara, la prima nata dall’amore per Asia Argento e la seconda frutto della relazione con l’ex concorrente di X Factor.

Attualmente Morgan è legato ad Alessandra Cataldo che è incinta del suo terzo figlio. Qualche giorno fa il cantante, reduce da Sanremo 2020 e dalla polemica con Bugo, era stato paparazzato mentre presentava la compagna alla madre. La signora Luciana e l’artista si sono riavvicinati solo nell’ultimo periodo dopo che la madre aveva rilasciato un’intervista a Caterina Balivo, svelando di volersi riavvicinare al figlio.

Dopo aver commentato la squalifica di Morgan da Sanremo, in seguito alla lite con Bugo, Jessica Mazzoli ha deciso di dire la sua anche sulla nuova compagna dell’ex. In un post pubblicato su Instagram, la cantante sarda si è sfogata, affermando che la storia fra Marco Castoldi e Alessandra sarebbe iniziata nel 2012 quando lei era incinta dell’artista.

“Onde evitare che si proclami santa subito la tantissima riservata Alessandra Celentano “nuova” compagna di Morgan – ha scritto Jessica -, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!”. La Mazzoli si è poi rivolta alla madre di Morgan che avrebbe definito la piccola Lara come “quella là della Sardegna” in alcune interviste televisive.

“Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan – ha aggiunto -, ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!), che sua nipote, ‘quella là della Sardegna’ come lei l’ha definita, ha un nome: Lara”.