Lutto per Jennifer Lopez: “L’amore vero non muore mai”. Il suo dolore su Instagram

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

Un profondo lutto ha colpito Jennifer Lopez: la scomparsa di JR Ridinger e il funerale, avvenuto sabato, l’ha portata a sostenere una delle sue più care amiche, Loren Ridinger. Deceduto all’età di 63 anni, la Lopez ha voluto celebrare la vita dell’amico al fianco di Loren, condividendo un post molto toccante su Instagram, con parole che arrivano al cuore: “L’amore vero non muore mai”.

Jennifer Lopez, l’ultimo saluto all’amico JR Ridinger

A confermare la scomparsa di Ridinger è stata la moglie Loren con un post su Facebook, avvenuta a causa di un’embolia polmonare, che lo ha colpito in modo improvviso mentre si trovava in vacanza in Croazia. “Non sono in grado di articolare frasi più profonde e sono scioccata. Sono a pezzi. Mi è stato strappato via il cuore”, ha scritto Loren sui social, supportata dalla sua amica Jennifer Lopez.

JR Ridinger si è spento in “appena un secondo”, e Loren ha chiesto ai suoi fan di pregare e meditare per lui. Ad emozionare è stato anche il lungo post che J.Lo ha dedicato a J.R. e Lauren, e si è anche seduta al suo fianco al memoriale dedicato al marito, che non è stato solo solenne, ma anche un modo per ricordarlo tra amici.

“Forza, bellezza e grazia. La mia bellissima amica ha perso l’amore della sua vita. Abbiamo celebrato la vita di JR e, nonostante il dolore profondo e le infinite lacrime, abbiamo avuto modo di sorridere, ricordare e persino ballare di nuovo. Gli sarebbe piaciuto”. Ha concluso il suo lungo post rivolgendosi proprio a JR, dicendo che si prenderanno cura di Loren, e che l’amore vero non muore mai.

Chi era JR Ridinger

Sono state tante le celebrità che si sono riunite per l’ultimo saluto a JR Ridinger: insieme a Jennifer Lopez, non sono mancati Ben Affleck, Alicia Keys, Jamie Foxx. Alla celebrazione, avvenuta a Miami Beach, sono andati Gloria ed Emilio Estefan. Un amico di famiglia, un punto di riferimento, tanto che J.Lo ha portato con sé anche i figli, Max ed Emme, come ha affermato il Daily Mail.

Fonte: IPA

Sposato con Lauren Ridinger, grande amica della Lopez, con cui ha condiviso ben 33 anni d’amore, il CEO di Market America, è stato onorato anche da Serena Williams, da Victoria e David Beckham, Kim Kardashian, che ha affermato che “mancherà così tanto”. Padre di Amber, la figlia che ha avuto con Lauren, a lei sono anche andati i pensieri delle star hollywoodiane: “Il mio cuore è spezzato per la figlia“, ha scritto Kim.

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme al funerale

Al funerale, la coppia si è mostrata unita e affiatata. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno presenziato in modo rispettoso e sono arrivati all’evento in memoria di JR tenendosi per mano. Ambedue vestiti a lutto, J.Lo si è anche esibita per il memoriale, insieme alla collega Alicia Keys. Nelle ultime settimane si è tanto parlato di crisi nera, poi smentita: Ben ha sostenuto la sua Jen, facendole sentire tutta la sua vicinanza e il suo supporto in un momento tanto delicato.