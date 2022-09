“David e Victoria Beckham in crisi”. La verità sul tatuaggio rimosso

Fonte: Getty Images Victoria e David Beckham: rumors di crisi

David e Victoria Beckham sono una delle coppie più ammirate e seguite dello showbiz mondiale. La loro favola d’amore è stata coronata 23 anni fa con matrimonio celebrato in pompa magna nel castello di Luttrellstown, vicino Dublino.

Genitori di 4 figli, i Beckham hanno festeggiato a luglio scorso le loro nozze (quasi) d’argento ma in questi giorni rumors molto insistenti su una presunta crisi stanno facendo preoccupare tutti i fan dell’ex calciatore e dell’ex (Posh) Spice Girls.

David e Victoria Beckham: il mistero del tatuaggio scomparso

I fan dei Beckham sono in grande allerta in queste ore e tutto a causa di un tatuaggio di Victoria che sembra proprio sia stato rimosso dall’imprenditrice.

Ma partiamo dall’inizio: i rumors insistenti sulla (presunta) crisi in casa Beckham sono incominciati qualche giorno fa quando la stessa Victoria ha pubblicato su Instagram un video per mostrare ai suoi follower, in occasione della Parigi Fashion Week, una nuova tinta labbra del brand cosmetico che porta proprio il suo nome: Victoria Beckham Beauty.

Nel guardare (e riguardare) il video, in molti si sono accorti che il tatuaggio dell’imprenditrice sul polso sinistro, con le iniziali del marito, sembra cancellato.

Sotto il video si possono leggere tantissimi i messaggi che chiedono disperatamente cosa sia successo al tatuaggio e, soprattutto, cosa stia accadendo alla coppia.

D’altronde, la storia del gossip è piena di ex innamorati che hanno rimosso tatuaggi dedicati agli ex : a partire da Melanie Griffith che chiusa la relazione con Banderas ha modificato il tattoo a cuore sulla spalla sinistra eliminando il nome Antonio, fino ad arrivare a Sylvester Stallone che proprio di recente ha cancellato il tatuaggio dedicato alla moglie Jennifer Flavin, sostituendo l’immagine del viso della donna tatuata sulla spalla con quella del suo cane Butkus.

Beckham al capolinea? Gli indizi che lo smentiscono e quelli che lo confermerebbero

Il mistero del tatuaggio scomparso dal polso di Victoria (che potrebbe essere semplicemente sbiadito con il tempo) è ancora molto fitto.

A conferma della presunta crisi va sottolineato che David Beckham ha partecipato da solo, facendosi ore di fila, alla veglia funebre per la Regina Elisabetta. D’altra parte, per tranquillizzare i più preoccupati, c’è da dire che qualche giorno fa la coppia più amata d’Inghilterra è stata paparazzata mano nella mano in un giardino pubblico di Londra.

Ci sono alte possibilità, quindi, che la storia del tatuaggio sparito sia solo un falso allarme anche se, come ci hanno insegnato Francesco Totti e Ilary Blasi, che una coppia si mostri felice e serena in pubblico – soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli – non è di certo una garanzia di scongiurata crisi.

A questo punto non ci resta altro che aspettare che i Beckham dicano la loro e aggrapparci alla dichiarazione d’amore che Victoria ha dedicato via social al marito proprio nel giorno del loro ultimo anniversario di matrimonio: “Dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e invece oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David, sei il mio tutto. Ti amo da morire!”