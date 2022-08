Jennifer Lopez, l’ex marito: “Il matrimonio con Ben Affleck non durerà”

Fonte: IPA Bennifer, luna di miele con i figli: una felice famiglia allargata

Il ritorno del loro amore ha fatto sognare, ancora di più il fatto che abbiano deciso di recupare il tempo perduto e di convolare a nozze poco più di un anno dopo dalla nuova scintilla.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a metà luglio a Las Vegas, con una cerimonia privatissima a riprova – se ce ne fosse ancora bisogno – che il loro amore non è da copertina, ma vero e sincero.

E se loro stanno vivendo la loro storia d’amore regalandoci una fiaba che si trasforma in realtà, c’è chi nutre qualche dubbio sulla durata di questo matrimonio. A parlare, infatti, è stato l’ex (nonché primo) marito di Jennifer Lopez che sulle nozze della cantante con l’attore ha le sue idee.

Jennifer Lopez, l’ex marito dice la sua sulle nozze con Ben Affleck

Sono stati sposati dal febbraio del 1997 al gennaio del 1998: per Jennifer Lopez le nozze con – all’epoca cameriere – Ojani Noa sono state le prime. Ora, di professione insegnante di fitness, è intervenuto su quello che è stato il matrimonio numero quattro della cantante che – il 16 luglio – ha detto Sì a Las Vegas al suo Ben Affleck.

Ojani Noa è stato intervistato dal Daily Mail e ha raccontato il suo punto di vista su questo ritorno di fiamma che è stato tanto paparazzato e che, non si può negare, ha fatto sognare i più romantici.

“Le auguro ogni bene, ma non credo proprio che queste nozze dureranno a lungo“, ha spiegato al giornale aggiungendo anche il suo punto di vista su come la pop star vive le sue relazioni: “Jen è innamorata dell’amore, adora essere innamorata. È stata fidanzata sei volte, Ben Affleck è il suo quarto marito. Ogni volta ci crede, ogni volta pensa di avere accanto l’uomo della sua vita. Lo credeva perfino di me”.

Ed è tornato anche sulla loro relazione e su quelle nozze che hanno resistito solamente 12 mesi: “Se lei non fosse diventata così famosa staremmo ancora insieme”, ha affermato.

Parole che raccontano il punto di vista dell’ex e primo marito, ma che al momento non possono davvero anticipare cosa accadrà nel futuro. Del resto J.Lo e Ben Affleck sono tornati insieme dopo vent’anni coronando un sogno d’amore che aveva, già all’epoca, come obiettivo quello del matrimonio. “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza“, aveva scritto la pop star nella newsletter ai fan per raccontare il suo giorno speciale. Un pensiero che racchiude il senso di un amore che è tornato più forte che mai.

Jennifer Lopez la luna di miele e lo show a Capri

Più felici e innamorati che mai, così appaiono Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due dopo il matrimonio si sono concessi una piccola luna di miele in famiglia a Parigi, vacanza durante la quale hanno festeggiato il compleanno di J.Lo. Poi lei è volata a Capri per un concerto nel corso del galà benefico organizzato da LuisaViaRoma. Strepitosa, ha incendiato il palco.

Bellissima, seducente e felice: Jennifer Lopez non è mai stata così affascinante. Merito, anche, dell’amore.