Jennifer Lopez, divina a 52 anni: l’amore (e Ben) la fanno bellissima

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez non è mai stata così bella. A 52 anni la cantante e attrice sprizza gioia e bellezza da tutti i pori e le ultime due foto postate sul suo account Instagram ne sono la prova: in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali sole e capelli sciolti al vento, J.Lo incanta i follower. Il suo elisir di bellezza e giovinezza, sedute di fitness, creme e alimentazione rigorosa a parte? Ovviamente l‘amore ritrovato con Ben Affleck, con il quale potrebbe sposarsi a breve.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il loro momento magico

D’altronde Jen lo va ripetendo da mesi, in ogni intervista. Sta vivendo un periodo magico, di felicità e serenità ritrovata. Merito di Ben Affleck, con il quale è tornata insieme, nel 2021, 20 anni dopo il loro primo fidanzamento.

“Non credo che nessuno sia stato più sorpreso di noi – aveva detto la cantante intervistata da Ellen DeGeneres – No, non avremmo mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Ma è una cosa bellissima e noi siamo molto felici di esserci ritrovati”. “Il nostro amore va a gonfie vele, non sono mai stata meglio. Questo per noi è un momento davvero magico”

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la loro lunga storia d’amore

Jen e Ben si sono conosciuti e innamorati follemente a luglio 2002 per poi lasciarsi 18 mesi dopo, a fine 2004, esasperati dall’invadenza dei media nelle loro vite (J.Lo farà pure un video, sul tema: Jenny from the block) e dall’immaturità di entrambi. Oggi, con molta più esperienza di vita alle spalle, sono in grado di viversi e gestirsi il loro amore in maniera più matura e consapevole. “Il nostro amore ora è più maturo e molto più importante” ha detto la Lopez.

I Bennifer: la passione non finisce a 50 anni

Last But not least, Jennifer Lopez, classe 1969 e Ben Affleck, ’72, ci ricordano e insegnano che la passione non finisce con gli “enta” ma può anzi essere ancora più forte, proprio perché più profonda, maturata, ragionata, negli “anta”. Non smettiamo di sperare, di sentire le farfalle nello stomaco e di sognare grandi amori e travolgenti passioni solo perché l’orologio biologico ci ricorda che siamo fuori tempo massimo.