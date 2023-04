Jennifer Lopez torna a Capri: svelato il segreto del suo progetto “light”

Fonte: IPA Jennifer Lopez seduce sul red carpet. Divina con trasparenze nude e cristalli

Jennifer Lopez non riesce proprio a resistere al richiamo dell’Italia. La celebre popstar, nonché donne tra le più belle e desiderate del pianeta, è tornata a Capri come lei stessa ha mostrato in un breve video su Instagram, svelando il segreto del suo nuovo progetto “light”. Look sbarazzino che richiama gli anni Sessanta, il mare sullo sfondo e in mano un gustoso calice color dell’oro: J.Lo non smette di stupirci e l’amiamo anche per questo.

Jennifer Lopez torna in Italia per un progetto “light”

La conosciamo per la sua musica che ci fa ballare a singola ogni nota da oltre vent’anni, per i suoi film di successo – le commedie romantiche su tutti – e per aver coronato finalmente il suo sogno d’amore con Ben Affleck, col quale è convolata a nozze facendoci letteralmente sognare. Ma Jennifer Lopez non è soltanto questo: la popstar mondiale è anche una fiorente imprenditrice che con le sue idee riesce a conquistare il mercato internazionale.

L’ultima è proprio quella che lei stessa ha rivelato con un video su Instagram, che la ritrae nella splendida Capri, che aveva già fatto da sfondo a una romanticissima vacanza con il suo Ben, oltre che a una delle sue performance più memorabili di sempre. Impossibile dimenticare il concerto di beneficenza (e super riservato), realizzato da LuisaViaRoma per Unicef con per sostenere i progetti per i bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità nel mondo, dove aveva sfoggiato look pazzeschi disegnati apposta per lei da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

Stavolta, però, qualcos’altro bolle in pentola per la divina J.Lo. Nel video la popstar parla chiaro: “Ho imparato crescendo che la vita va goduta al massimo. Avevo in testa di creare dei drink deliziosi, preparati con ingredienti di qualità e perfetti per essere gustati in compagnia degli amici e della famiglia. Ed ecco l’idea di Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della costiera sono entrati nel mio cuore”.

L’Italia nel cuore e l’occasione per creare qualcosa che è perfettamente in linea con il suo stile di vita all’insegna della salute e delle buone abitudini. J.Lo si allena costantemente, cura la sua alimentazione a menadito e l’idea di dar vita a un drink dal gusto tutto italiano, con pochissime calorie, è quel che ci vuole per godersi una pausa gustosa tra una sessione in palestra e un’insalata.

Jennifer Lopez splendida a Capri, ma non mancano le critiche

Il suo look sbarazzino dalla foggia anni Sessanta è già un cult. Shorts a righe giallo limone, camicia bianca annodata in vita e coda alta sono l’abbinamento perfetto per un momento di relax in riva al mare, senza naturalmente rinunciare allo stile. Del resto J.Lo a 53 anni non si smentisce mai: ogni sua apparizione, dalle pose in lingerie fino ai look da red carpet, sono pura ispirazione.

Eppure c’è chi ha trovato il tempo per lanciarle delle critiche affatto dolci. C’è chi si chiede come mai una donna completamente astemia e che da sempre si pronuncia aspramente contro l’abuso di alcol abbia avuto l’idea di produrre e pubblicizzare un drink che, seppur molto leggero, non è analcolico. “Sembra proprio falso promuovere l’alcol con il pretesto di ‘godersi la vita’ quando parla di quanto sia dannoso per la sua pelle e non fa parte del suo stile di vita (per non parlare del passato problematico di Ben)”, commenta un utente. “Lo fa soltanto per soldi”, rincara la dose qualcun altro. Che sia business è sotto gli occhi di tutti, sarebbe ipocrita dire il contrario, e ognuno come sempre è libero di esprimere il proprio giudizio.