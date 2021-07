Jennifer Lopez e Ben Affleck innamorati: arriva la convivenza

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio e sarebbero pronti per una convivenza. Secondo quanto svelato da una fonte all’Us Weekly, la coppia starebbe progettando di andare a vivere nella stessa casa. JLo potrebbe dunque abbandonare Miami per trasferirsi a Los Angeles e coronare il suo sogno d’amore con Affleck.

“Quando non lavorano, Ben e Jen passano praticamente tutte le loro serate insieme – ha raccontato l’insider -. E hanno già in programma di andare a vivere nella stessa casa, sarà molto presto”. D’altronde l’importanza della love story era stata chiara già qualche giorno fa quando la Lopez e Affleck avevano organizzato una giornata agli Universal Studios di Los Angeles, portando i rispettivi figli.

Jennifer è mamma di Emme e Max, nati nel 2008 dal matrimonio con il collega Marc Anthony, mentre Affleck ha avuto tre figli dall’ex moglie Jennifer Garner: Violet Anne, nata nel 2005, Seraphina Rose Elizabeth, avuta nel 2009, e Samuel, classe 2012. Fonti vicine a JLo affermano non solo che la popstar sarebbe molto felice, ma anche che i figli avrebbero accolto con entusiasmo il ritorno di fiamma con Ben Affleck.

Era il 2002 quando l’attore e la cantante iniziarono una passionale e tormentata storia d’amore, culminata con il flop del film Jersey Girl e con un matrimonio prima annunciato, poi annullato. Nonostante ciò JLo e Ben sono sempre rimasti amici in questi anni e, con molta probabilità, non hanno mai dimenticato l’amore passato. Così tanto che, quando Jennifer ha messo fine alla relazione con Alexander Rodriguez, ha cercato conforto proprio in Affleck.

Quella che sembrava solo un’amicizia è diventata di nuovo amore e ora i due divi sarebbero pronti a un passo importante come la convivenza. In una recente intervista, Jennifer Lopez ha affermato di essere molto felice. Senza mai citare Ben, JLo ha raccontato il momento magico che sta vivendo. “Sono super felice – ha detto -. Non sono mai stata meglio. Voglio che le persone che mi sono vicine e che si prendono cura di me sappiano che sto attraversando un momento bellissimo. Sono arrivata ad un punto che sto bene con me stessa e ho capito che quando raggiungi questo step, poi ti succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato che sarebbero accadute di nuovo”.