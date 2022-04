Jennifer Aniston, la dieta con le uova che va bene anche a Pasqua

Jennifer Aniston, i capelli più belli di Hollywood: i suoi tagli iconici

Jennifer Aniston ha da poco compiuto 53 anni, ma sembra essere sempre la stessa e giovanissima Rachel Green di Friends; in forma e con una maturità sul volto che regala solo punti in più alla sua bellezza. Madre natura ha sicuramente fatto la sua parte, ma non esistono solo i miracoli quando si tratta di restare in forma: l’attrice riesce a mantenersi in linea seguendo un regime di alimentazione ben specifico, e in particolar modo si tratta di una dieta a base di uova che è perfetta anche a Pasqua.

Jennifer Aniston, cosa mangia per restare in forma

Ha 53 anni e a tratti sembra ancora una ragazzina, esattamente la stessa che interpretava il meraviglioso personaggio di Rachel Green nella serie tv Friends. Jennifer Aniston appare spesso in pubblico e ogni volta è un successo perché tutti riescono ad ammirare la sua forma fisica palesemente curata e anche nei minimi dettagli.

Proprio così, infatti, perché l’attrice ha raccontato di seguire un’alimentazione di un certo tipo per restare in forma, una sorta di lavoro dall’interno per un risultato esteriore; da quanto descritto dalla Aniston in un’intervista a Elle del 2016, la sua dieta sarebbe molto semplice e “di base”, con ingredienti non troppo particolari e una costante importante come fonte di proteine: le uova.

La giornata in casa di Jennifer Aniston inizia con un bicchiere di acqua tiepida e limone, e subito dopo un buon frullato o uova con avocado, che può sostituire anche con della farina d’avena con aggiunta di albume montato verso la fine della cottura, per rendere il tutto più spumoso e avere delle proteine extra. I suoi pasti sono davvero basilari, ma ricchi di ogni fonte di energia: “Verdura o insalata con proteine, piuttosto semplice”, ha spiegato l’attrice aggiungendo che anche i suoi spuntini sono salutari, come ad esempio una combo mela e burro di mandorle o mela e noci.

Il cibo che non manca mai nel suo frigorifero sono le uova, cotte e consumate in qualsiasi modo per ottenere una fonte proteica giornaliera (se sode, garantisce che siano ottime da tenere in frigo in un contenitore con chiusura ermetica) e il suo regime alimentare è sostanzialmente semplice e non drastico, tant’è che sarebbe perfetto anche in occasione della Pasqua.

Jennifer Aniston, dieta senza regole

Jennifer Aniston è costantemente attenta alla sua forma fisica e alla sua salute, ma ha confessato di non imporsi più nessuna regola, probabilmente superata una certa soglia.

Ha trovato il giusto equilibrio per riuscire a non ritenere necessarie alcune cose nella sua alimentazione, e in un’intervista a Yahoo Food nel 2016 ha spiegato come riesce a gestire le voglie: “Non lascio che le abitudini alimentari sfuggano al controllo quando ho bisogno di un pulsante di ripristino. La mia filosofia generale è mangiare sano. È abbastanza chiaro: mangia quanta più frutta e verdura biologica possibile, mantieni basso il consumo di zucchero, bevi tonnellate e tonnellate di acqua e dormi bene”, ha spiegato. Quindi, in fondo, nessun miracolo ma solo forza di volontà e cibo sano, e se i risultati sono quelli che vediamo in lei potrebbe essere realmente un consiglio molto utile.