Aniston: “Anni di cardio sfiancante e nocivo, oggi mi alleno così”

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston alla premiere di ""Murder Mystery 2", marzo 2023

Jennifer Aniston è un’altra delle star Hollywoodiane che, dopo anni di diete proibitive (no carb) e allenamenti sfiancati e intensi, ha detto “basta”, rivelando al mondo come il suo sovrallenamento cardio stesse letteralmente “spaccando” il suo fisico, rivelandosi nocivo piuttosto che salutare.

L’attrice, che a 54 anni vanta un fisico invidiabile, non ha mai fatto mistero di fare molta attenzione ad alimentazione e fitness, connubio indispensabile per mantenersi in forma. Ma in una recente intervista a InStyle ha raccontato come dopo anni di cardio eccessivo e nocivo si è votata dal 2021 ad un nuovo metodo di allenamento che l’ha fatta rinascere, permettendole di mantenersi in forma e in energia, senza stressare troppo il suo fisico. Il metodo Pvolve.

Aniston, con il cardio eccessivo ho “bruciato” il mio fisico

Jennifer ha detto nell’intervista: “Ci ho creduto per così tanto tempo. Ma mi sono ‘bruciata’ e ho danneggiato il mio corpo.

Nel 2021, Aniston ha anche rivelato di essere caduta a terra e di non riuscire più ad alzarsi dopo una folle sessione di allenamento, che alla fine le ha fatto ripensare a come avrebbe dovuto allenarsi.

La star di Friends racconta come ognuno di noi abbia l’aspettativa di “sentire il bruciore” durante l’attività fisica, ma che questa mentalità pericolosa faccia più male che bene.

“Il mio fisioterapista mi ha regalato una bambola Barbie ricoperta di nastro Kinesio”, ha detto la Aniston, spiegando che lo scopo del nastro era “mostrare ogni infortunio che ho avuto negli ultimi 15 anni”.

Jennifer Aniston, il suo metodo di allenamento Pvolve

L’attrice ha ammesso di essersi spinta troppo oltre in passato e da allora si è rivolta al programma di allenamento domestico a basso impatto Pvolve per mantenere la sua forza in modo più equilibrato e salutare.

La Aniston ha affermato di aver trovato il Crossfit “troppo aggressivo” e la boxe eccessivamente dura per i suoi polsi, mentre con Pvolve non si sente mai “follemente stanca, o rotta, o dolorante”.

Jennifer, che ha iniziato il programma di allenamento nel 2021, è diventata una tale fan di Pvolve che si è ufficialmente unita al team. Tanto da pubblicizzarlo sui suoi canali social.

Aniston, il suo nuovo programma (mix) di allenamento

“Mi alleno quasi tutti i giorni, almeno cinque o sei giorni alla settimana“, ha detto Aniston a InStyle nel 2012. “Faccio al massimo 40 minuti di cardio: spinning, corsa, ellittica o una combinazione di tutti e tre. Poi faccio Pilates un giorno alla settimana e in aggiunta faccio yoga tre giorni alla settimana. Cerco di mescolarlo.

Aniston: “Mai fermarsi anche in viaggio di lavoro”

Jennifer ha anche detto che non si ferma mai, anche quando viaggia per lavoro.

“Porto con me pesi da otto libbre ogni volta che sto in un hotel. È sempre bello fare esercizi per le braccia mentre guardi la televisione o parli al telefono. Mi piace anche fare stretching prima di andare a letto e di solito faccio un paio di serie di addominali”.

Jennifer Aniston: “Mangiare bene con qualche sgarro”

“Ti è stato sempre detto di evitare il cibo fritto, ma non vale sempre, ci possono e devono essere le eccezioni”, ha anche ammesso. “Io per esempio ho mangiato messicano l’altra sera e ho divorato tutto quello che mai potreste immaginare”.

Jennifer Aniston: “Basta con la carboressia”



Jennifer ha anche affermato di aver vinto la sua paura dei carboidrati, che ad Hollywood pare essere una fobia che riguarda tutti.

“Ho iniziato a concedermi una pausa, concedendomi un piatto di pasta, un panino”, ha detto a People nel 2021. “Tutti hanno molta paura del cestino del pane e io non ho più paura. basta che tutto sia fatto con moderazione”.

Moderazione, quindi, sia nell’allenamento che nella dieta: questa è la parola magica che ha permesso a Jennifer di ritrovare salute ed energia.