Jennifer Aniston senza veli a 53 anni, il segreto del suo corpo perfetto

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston è favolosa: il segreto del suo fisico sempre al top

Un fiume in piena. Jennifer Aniston, senza veli e senza peli sulla lingua, incanta i fan di tutto il mondo con una serie di scatti super sexy e un’intervista speciale rilasciata alla rivista Allure. Una lunga chiacchierata nella quale l’attrice svela tutti i suoi segreti e si racconta come mai aveva fatto finora. Perché, dice, “a 53 anni non ho più niente da nascondere”.

Jennifer Aniston, fisico al top a 53 anni

Sulle pagine di Allure, Jennifer Aniston si mette a nudo con un bellissimo servizio fotografico e parla di come oggi, superata la soglia dei 50, sia finalmente riuscita a fare pace con se stessa e con il proprio corpo: “Non ho niente da nascondere a questo punto”, rivela l’attrice statunitense. “Mi sento al top oggi, meglio di quanto non mi sia mai sentita nei miei 20 o 30 anni, o nei miei 45 anni. Non dobbiamo dire ca**ate a noi stessi. Un giorno avrai 65 anni e penserai: ‘Ero fottutamente fantastica a 53′”.

Jennifer Aniston, come si mantiene in forma

All’indimenticata Rachel della serie Friends, Allure dedica anche una copertina speciale. Nello scatto sulla cover della rivista americana, Jen appare più in forma e raggiante che mai: sfoggia un micro bikini Chanel del 1996 e rivela il suo segreto di eterna giovinezza.

L’attrice ama prendersi cura non solo del suo fisico, ma anche della sua mente. Il suo è un allenamento cardio costituito da tre intervalli, ciascuno da 15 minuti. Il primo è dedicato allo spinning, il secondo al cross training e l’ultimo alla corsa. Un workout più che completo, adatto anche a chi ha più di 50 anni, che aiuta a bruciare calorie, a perdere peso e a liberarsi dallo stress e dalle tossine in eccesso.

Il figlio mai arrivato e la carriera

Oggi Jen riesce a parlare serenamente anche di un capitolo lungo e doloroso della sua vita, la mancata maternità: “Stavo cercando di rimanere incinta. È stata una strada impegnativa per me, la strada per fare un bambino. Ho tentato con la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, ho provato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: ‘Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore. Semplicemente non ci pensi. Quindi eccomi qui oggi. La nave è salpata’. Adesso non devo pensarci più e mi sento un po’ sollevata per questo“.

In passato, ad aggiungere difficoltà al dramma personale, vi era il costante accanimento dei media: “Dicevano che mi importasse solo della mia carriera – e Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio – e che il motivo per cui mio marito mi ha lasciato fosse perché non gli avrei dato un figlio. Erano bugie assolute”.

Un periodo davvero complicato per la star di Friends, ma che “se non l’avessi attraversato non sarei diventata quello che era destino diventassi – commenta Jennifer Aniston – Per quello sono anche grata a tutte quelle cose brutte, altrimenti sarei rimasta quella persona paurosa, nervosa e insicura. Ora, non me ne frega nulla. Non ho rimpianti. In realtà mi sento un po’ sollevata ora perché non c’è più quel ‘Posso? Forse. Forse. Forse’. Non devo più pensarci”.

Da Brad Pitt e Justin Theroux, gli amori di Jen

Dopo gli attori Brad Pitt (con il quale Jennifer è stata sposata dal 2000 al 2005) e Justin Theroux (dal 2015 al 2017) e alcuni presunti flirt, oggi l’attrice sembra essere più tranquilla: “Non so se mi risposerei, ma mai dire mai. Mi piacerebbe avere una relazione, chissà. Ci sono momenti nei quali mi rinchiudo nella mia bolla e dico ‘Ho bisogno di supporto’. Sarebbe meraviglioso tornare a casa, buttarsi tra le braccia di qualcuno e dire: ‘È stata una giornata pesante'”, confessa la Aniston.