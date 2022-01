Jennifer Aniston, a 52 anni e senza trucco rimane sempre la nostra “Rachel”

Sacrifici, delusioni e successi: la storia di resilienza di Jennifer Aniston

Ci sono dei personaggi delle serie televisive che ti lasciano qualcosa, anche a distanza di anni dalla messa in onda. È il caso di Rachel in Friends, ruolo che Jennifer Aniston ha interpretato per anni, che non abbiamo mai dimenticato e che in qualche modo ci ha ispirate a diventare donne migliori. Ma Rachel da sola non sarebbe stata altrettanto ispiratrice. Perché è Jennifer Aniston il segreto: nel post che ha condiviso su Instagram, senza trucco e senza filtri, ci ha dimostrato che continua a essere quella ragazza alla ricerca della felicità e del suo posto nel mondo.

Jennifer Aniston, 52 anni e non sentirli

In qualche modo, la Aniston sembra ancora una teenager. O forse quel tempo che è – giustamente – passato, noi non vogliamo vederlo. Del resto, come potremmo? Lo sguardo vispo, le facce buffe cui ci ha abituate, quella spontaneità e genuinità che non sono da tutte. Che, almeno di solito, non siamo abituate a vedere nelle star di Hollywood.

Ed è proprio con lo scatto condiviso su Instagram che abbiamo potuto ammirare la sua bellezza al naturale. Makeup? No, neppure un filo di mascara, o un lipgloss. Filtri? Perché ricorrervi, se possiamo mandare un messaggio importante? Tra l’altro, a Jennifer Aniston non manca neppure l’ironia: a causa dell’umidità, ha i capelli arruffati. Ma a noi piace sempre, e forse un po’ di più, perché chi sa prendersi poco sul serio ha tanto da comunicare.

Una vita spesa al sostegno della libertà delle donne

Se è vero che l’amiamo al naturale, è altrettanto vero che l’abbiamo sempre apprezzata per non essere mai stata poco trasparente. Per tanto tempo, la stampa l’ha ferita profondamente, tanto da arrivare a scrivere una lettera per l’Huffington Post, per mettere a tacere le voci che la volevano madre per forza.

“Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Lo siamo anche senza compagno o senza figli. La decisione è solo e soltanto nostra”. Sono tante tante le indiscrezioni che l’hanno resa protagonista di momenti non facili: gravidanze smentite, desideri che sono solo suoi, e che non dovrebbero interessarci.

Jennifer Aniston e la reunion di Friends

A 52 anni, la Aniston ne ha vissute di esperienze, non sempre positive. Come non ricordare il suo legame con Brad Pitt, la fine di quell’amore che aveva fatto sognare Hollywood, la presenza di Angelina Jolie. Una donna forte, che è rimasta spoglia dell’affetto che credeva eterno.

Proprio in occasione della reunion di Friends, la Aniston si è ritrovata ad affrontare gli episodi più complessi della sua vita. “Ciao, passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato il momento più difficile della tua vita”.

La reunion di Friends è stata un evento per noi, che abbiamo potuto ritrovare Rachel e i suoi amici. Ed è forse questo il segreto di Jennifer Aniston: la sua bellezza al naturale è dovuta al coraggio di aver saputo vivere senza ricorrere agli espedienti, superando gli ostacoli a testa alta, preferendo una vita libera dalle maschere.