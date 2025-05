Fonte: IPA Jannik Sinner

Jannik Sinner è tornato, ma era mai andato via davvero? Dopo la denuncia per doping e l’allontanamento dalle competizioni ufficiali, il campione è pronto a tornare sul campo da tennis. È energico, carico, pieno di voglia di rivalsa e anche desideroso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Verso chi non gli è stato vicino nel momento più critico e anche verso la stampa, che ultimamente lo ha dato per fidanzato con la bella Lara Leito.

Sinner smentisce il flirt con Lara Leito

Di solito è schivo, restio, con la chiara voglia di farla finita il prima possibile. Ma Jannik Sinner è cambiato, almeno un po’. Dopo il periodo di allontanamento forzato dal tennis il campione si mostra più chiacchiereccio, forse gli sono mancate persino le tante odiate conferenze stampa. Così, interpellato da una marea di giornalisti alla vigilia degli Internazionali d’Italia, si lascia andare a confessioni anche parecchio personali.

Sorprendentemente, non si è tirato indietro sulle domande relative a Lara Leito, la modella russa, ex compagna del divo Adrien Brody. “Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto” ha esordito, riferendosi agli scatti rubati di Chi. “Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo” prosegue e sembra sinceramente stupito. Poi assicura: “Voglio dire che non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione”.

I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini lo hanno beccato a Monte Carlo in compagnia della bellissima Lara. Erano a pranzo insieme, nell’elegante Country Club, ci sono arrivati a braccetto. Pare, riferiva Chi, che nel ristorante del circolo abbiano trascorso un’oretta da soli, per poi uscire e salire assieme sulla macchina del campione. Seppur non vi siano foto a riprova, i paparazzi della testata di gossip segnalano anche un tenero bacio tra i due. Che sia stato tutto un abbaglio? Bisognerà attendere per sapere chi avrà ragione, se il Sinner dichiaratamente single o i giornalisti della cronaca rosa. Perché, chissà, magari Lara Leito sarà tra gli spalti del torneo di Roma, e allora Jannik non potrà più negare.

Tutti gli amori di Jannik Sinner

Lara Leito, 31enne (7 anni più del campione) è nata in Russia ma vive da anni nel principato di Monaco. È una modella ben affermata e sembra aver avuto una relazione con l’arcinoto e pluripremiato attore Adrien Brody. Sarebbe lei l’ultima fiamma di Jannik Sinner, che della sua vita privata non ha mai raccontato nulla, ma quando sei il numero 1 è difficile restare davvero nell’ombra, e i nomi delle sue fidanzate ci sono ben noti.

Prima di Lara, se Lara c’è stata, ci fu la collega Anna Kalinskaya. Il loro era un amore da sogno: due giovani e affascinanti campioni che condividono la passione per il tennis e anche quella l’una per l’altro. Ma è stato un sogno svanito presto, ci hanno fatto sognare con il bacio agli Us Open, ma la relazione non ha retto agli impegni sportivi, alla pressione e ai continui e irrinunciabili viaggi in giro per il mondo. Mentre Sinner veniva fotografato assieme a Lara, Anna si riavvicinava all’ex fidanzato Tomas Ferrari. Allo stesso modo, un ritorno di fiamma si è ipotizzato anche per il campione tricolore, con la storica ex Maria Braccini: la fidanzata storica fu avvistata agli ultimi match prima dell’allontanamento. Per essere uno così riservato, Jannik Sinner presenta una vita sentimentale degna di una soap opera.