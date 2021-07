Jamie Lee Curtis supporta la figlia transgender Ruby (e con orgoglio)

editato in: da

Jamie Lee Curtis ha sostenuto pubblicamente la figlia transgender Ruby, di 25 anni. Lei e il marito, Christopher Guest, hanno accompagnato la figlia Ruby nel processo di transizione con meraviglia e orgoglio. Jamie, mamma splendida e grande donna in carriera, ha anche annunciato le nozze della figlia Ruby: il matrimonio si celebrerà nel 2022 e sarà proprio lei a officiarlo.

Ruby lavora attualmente come editor di giochi per computer. La sorella Annie, invece, che di anni ne ha 34, è sposata e lavora come istruttrice di danza. Attualmente, Jamie non è ancora nonna, ma ha svelato ad AARP Magazine il suo forte di desiderio di avere dei nipotini. La Curtis, nota al grande pubblico per la saga di Halloween e per la recente interpretazione in Knives Out per Prime Video, ha ammesso di avere ricevuto un grande insegnamento dalla figlia.

La transizione di Ruby è stato un momento importante per Jamie, in quanto le ha fatto capire che il genere non è più fisso come un tempo. Ha sottolineato l’importanza di mettere da parte le “vecchie idee”, evidenziando come invece la vita rappresenti una metamorfosi costante, alla ricerca di sé e di chi siamo davvero. Al momento la Curtis si sta concentrando sul bello della vita.

“Liberiamoci dai pregiudizi e dagli stereotipi. Sono vecchie idee che non funzionano più”. Durante l’intervista, è anche tornata sulla sua dipendenza: è sobria da 22 anni, traguardo che ha anche celebrato sul suo profilo Instagram. La Curtis si dice felicissima di essere una “persona sobria, imperfetta, contraddittoria, rotta e redenta”.

Un’attrice meravigliosa, una donna incredibile: ha saputo lottare contro la sua dipendenza, rimanendo sobria un giorno alla volta per 22 anni. Ed è una mamma dal cuore d’oro, che non ha mai abbandonato la figlia: ha scelto di sostenerla fino alla fine, con grande orgoglio (che non possiamo non condividere).

Con l’appoggio delle sue meravigliose figlie e del suo eterno amore Cristopher, Jamie è riuscita a sconfiggere la dipendenza, ma soprattutto ha raggiunto l’esistenza dei suoi sogni. Circondata da amore, per il momento spera che arrivino quei nipoti tanto desiderati e che la vita possa sorridere sempre a Ruby e Annie.