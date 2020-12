Jamie Lee Curtis: cosa fa oggi

editato in: da

Passare dall’horror alla commedia con disinvoltura è solo uno dei tanti talenti di Jamie Lee Curtis. E se come prova non dovesse bastare l’incredibile curriculum dell’attrice, allora si potrebbe guardare ai premi che ha vinto nel corso della sua scintillante carriera.

Del resto Jamie Lee Curtis è figlia d’arte e il mondo del cinema lo ha conosciuto sin da piccola. È nata a Los Angeles il 22 novembre del 1958 da due pezzi da novanta della settima arte: Tony Curtis e Janet Leigh. L’esordio è arrivato con una piccola parte in un episodio di Colombo, la serie poliziesca andata in onda dal 1968 al 2003. Ma la consacrazione è arrivata prestissimo: infatti le è stato affidato un ruolo cult per il genere horror, quello di Laurie Strode che ha interpretato la prima volta diretta di John Carpenter nella pellicola Halloween – La notte delle streghe. Il film è stato irato nel 1978 con un budget basso ed è diventato leggendario. Jamie, poi, è stata Laurie in sei dei dieci film della saga cinematografica Halloween, infatti tornerà a vestirne i panni in Halloween Kills (12esimo film della serie) la cui uscita è prevista per il 2021 ed è il sequel di Halloween del 2018.

Un altro tratto distintivo del suo talento come attrice è emerso nelle commedie, dove ha dato prova di sapersi esprimere egregiamente regalandoci interpretazioni magistrali. Basti pensare a film come Una poltrona per due di John Landis e Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton.

E poi i film più di azione come Blue Steel – Bersaglio mortale di Kathryn Bigelow, Il sarto di Panama con Pierce Brosnan e True Lies con Arnold Schwarzenegger per la regia di James Cameron.

La filmografia dell’attrice è davvero lunga e comprende ruoli in Quel pazzo venerdì, Ancora Tu! e Cena con delitto, solo per citarne qualcuno. Non si è fatta mancare anche il piccolo schermo dove ha preso parte a film per la tv e serie, tra cui Scream Queens con Emma Roberts.

Tantissimi anche i premi: 2 Golden Globe, 1 BAFTA e 2 Saturn Award. Nella vita privata Jamie Lee Curtis è molto attiva in ambito sociale. Invece a livello sentimentale è sposata dal 1984 con l’attore, regista e musicista Christopher Guest, entrambi sono baroni (titolo ereditato dal padre del marito nel 1996). La coppia ha due figli Annie e Thomas, entrambi adottati.