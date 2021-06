J.Lo e Ben Affleck prevedono un’estate infuocata all’insegna dell’amore

editato in: da

JLo e Ben Affleck, il loro nido d’amore a Miami da 18 milioni di dollari

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno dei piani interessanti (e in parte segreti) per un’estate di fuoco e d’amore. Da quando sono stati avvistati nella casa di J.Lo, per i Bennifer è tempo di creare nuovi momenti insieme e soprattutto di ripercorrere il “viale dei ricordi”. La vacanza a Miami, il weekend in Montana, le uscite in palestra e la villa milionaria in cui hanno soggiornato in Florida hanno offerto alla cronaca rosa di tutto il mondo una reunion che non si aspettava nessuno.

Secondo una spy di People, la coppia sta discutendo per adesso dei piani estivi, in particolare perché, sebbene gli impegni di lavoro, “vogliono trascorrere più tempo possibile insieme“. Non hanno la benché minima intenzione di separarsi, anzi. Il loro obiettivo è di rendere il loro legame più ufficiale. In base ad alcune indiscrezioni, infatti, Jennifer Lopez aveva intenzione di annunciare la storia con Ben sul suo profilo Instagram.

Tuttavia, i paparazzi hanno letteralmente rovinato il suo piano: da un po’ di tempo a questa parte, infatti, non si parla oramai di altro che dei Bennifer 2.0. La spy di People ha aggiunto che stanno organizzando al momento la loro estate, incastrando gli impegni lavorativi, senza dimenticare naturalmente di dedicare del tempo alla famiglia. Sia Jennifer che Ben hanno dei figli avuti da precedenti storie, che rimangono la priorità.

La Lopez sembra essere incredibilmente felice con Ben. Lui ha sfoggiato un regalo vecchio di 20 anni che Jen gli aveva fatto: un orologio. “Entrambi si sentono a proprio agio in questa relazione”, sottolineano gli insider. E da ciò che abbiamo avuto modo di vedere, dagli scatti inediti dei paparazzi, la coppia appare più solida e gioiosa che mai: rilassata in volto, con sorrisi sornioni (e come potrebbe essere altrimenti?).

Dal momento in cui Jennifer ha annunciato la fine del fidanzamento con Alex Rodriguez (annullando persino le nozze), Ben si è riavvicinato a lei, dapprima in amicizia. Dagli scambi di e-mail, si è giunti al ritorno di una passione che, forse, attendeva silente da anni, per riesplodere e rendere migliori le vite dei due artisti.

Per i Bennifer, l’estate si preannuncia di fuoco: dopo il Montana (hanno trascorso una vacanza rilassante facendo passeggiate, nuotate e relax nella vasca idromassaggio) e la villa a Miami, possiamo solo immaginare quali saranno i loro viaggi. Una componente, però, sembra essere ormai ufficiale: l’amore tra i due è tornato, non è più solo uno scoop.