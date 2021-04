Isola dei Famosi, torna Elisa Isoardi ed è pronta per la sfida

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

Elisa Isoardi è prontissima a tornare ed è carica per la prossima sfida. Per l’ottavo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021, si prevedono scintille: la bella conduttrice televisiva, Vera Gemma e Miryea Stabile andranno a Playa Palapa. Nella nuova puntata ne vedremo delle belle, perché le donne sono pronte a sfidare i naufraghi.

Il trio delle Amazzoni di Playa Esperanza è stato molto apprezzato: donne forti e coraggiose, che non temono nulla e che, anzi, non vedono l’ora di affrontare i naufraghi e di dar loro del filo da torcere. La ricompensa, dunque, sarà contesa tra i concorrenti in gara di Playa Palapa e il trio di Playa Esperanza.

Sarà Massimiliano Rosolino a coordinare le nuove prove, per permettere ai concorrenti di poter ottenere dei vantaggi. Inoltre, in studio sarà presente per la prima volta Akash Kumar, che ha fatto molto parlare di sé. La Isoardi aveva ammesso a Miryea Stabile di trovarsi bene a Playa Esperanza. “Rimanere qui sta aggiustando tutti i meccanismi. Mi piace proprio quest’isola del riscatto, perché ti permette di pensare tanto, è la giusta isola prima della libertà, del mondo reale.”

Elisa, Vera Gemma e Miryea sono state eliminate dal televoto, ma avevano comunque protratto la loro permanenza su un isolotto. “Alla fine è passato quasi un mese, sono soddisfatta della mia esperienza”, aveva commentato la Isoardi, sempre positiva ma soprattutto in forma smagliante.

Negli ultimi giorni era circolato un altro gossip, che vedeva protagonista la Isoardi, ma stavolta al fianco di Andrea Cerioli. Secondo quanto affermato da Miryea Stabile, infatti, Cerioli si sarebbe preso una cotta per la naufraga eliminata. “Andrea si era invaghito di te, perché vedevo che ti seguiva un po’.”

Al televoto di stasera, inoltre, si saprà chi sarà eliminato tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Chi tra loro due abbandonerà Cayo Cochinos? Nel frattempo, attendiamo di rivedere il trio delle Amazzoni sfidarsi con i naufraghi. Si prospetta una serata all’insegna del divertimento. Sono previsti anche importanti e nuovi arrivi, dopo il ritiro di Beppe Braida, che ha preferito rinunciare per motivi personali, in quanto il padre ha contratto il Covid.