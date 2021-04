Isola dei Famosi, il reality verso il prolungamento oltre il 31 maggio

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

L’Isola dei Famosi potrebbe proseguire ben oltre la finale annunciata dai palinsesti. Secondo le indiscrezioni lasciate trapelare da Fanpage, la possibilità di un prolungamento del reality anche dopo il 31 maggio sarebbe concreta.

La nuova conduzione di Ilary Blasi ha gettato le basi del successo che l’Isola sta riscuotendo di settimana in settimana, con dati che hanno fatto sorgere l’idea di un allungamento di quest’edizione avviata da appena un mese in Honduras.

Le variabili per una conferma in questa direzione rimangono comunque molteplici, a cominciare dalla resistenza dei naufraghi che stanno patendo la fame già da molte settimane. La eventualità è comunque reale, tanto da aver spinto la produzione a rivedere i palinsesti già decisi e aggiungere alcune puntate prima della finale, ora fissata per la fine di maggio.

Il prolungamento dell’Isola dei Famosi seguirebbe la scia favorevole del Grande Fratello Vip, che è durato 3 mesi in più rispetto al previsto. Com’è noto, l’Isola non è il GF ed è impossibile che i naufraghi possano resistere tanto tempo, viste le condizioni in cui versano e il poco cibo a disposizione, costituito da una razione ridotta di riso e qualche pescata di fortuna. La decisione di Mediaset, comunque, potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.

Intanto, i concorrenti si preparano per la nona puntata del programma che vede al televoto Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli.

Nel corso della trasmissione, eccezionalmente in differita, troverà spazio anche la Cerimonia della Salvaciòn, con la quale sarà eletto il Leader Salvador. Questa nuova figura, oltre a ottenere l’immunità dalle nomination, potrà anche scegliere di salvare uno dei suoi compagni attraverso una vera e propria cerimonia sul mare.

È resa dei conti anche per le Amazzoni, che proveranno a lasciare Playa Esperanza con un nuovo confronto con gli abitanti di Playa Reunion. Le abitanti della seconda spiaggia sono ancora Elisa Isoardi, Miryea Stabile e Vera Gemma, mentre Drusilla Gucci ha deciso di tornare in Italia dopo il KO al televoto con Andrea Cerioli.

Come di consueto, la conduzione è affidata a una spumeggiante Ilary Blasi, affiancata dagli amati opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La nona puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda il 15 aprile, alle 21.45, su Canale5.