Ilary Blasi: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Ilary Blasi ha una personalità allegra e spumeggiante e questo suo modo di essere traspare anche dal suo abbigliamento. Ha colori luminosi e decisi e un fisico che non teme praticamente nulla! Ma… sarà sempre in grado di metterlo in risalto nel modo giusto? Vediamolo insieme.

Ilary Blasi: sportiva in t-shirt e leggins

Allora: premetto che non sono una fan dei leggins, nemmeno se si hanno gambe a prova di bomba come quelle di Ilary. Non “vestono”, ma “coprono”, proprio per il fatto che non sono un capo strutturato. Guardate la foto qui sotto: la maglia lunga, portata con il leggins aderente, abbassa il baricentro di Ilary, facendo sembrare le sue gambe più corte. Per correggere tutto, sarebbe bastato un semplice paio di jeans a vita regolare. Voto 6.

Ilary Blasi: elegante in beige

Qui Ilary fa lo stesso errore di sopra: il pantalone è a vita bassa, cosa che abbassa il baricentro. I tacchi non sono sufficienti a correggere il tiro e nemmeno la scelta di un look monocromo. I toni del beige inoltre, per quanto siano molto chic, tendono a smorzare i suoi colori, che vengono fatti risaltare da tonalità più brillanti. Voto 7.

Ilary Blasi: con l’abito in suède

Per indossare un abito del genere bisogna avere un fisico come quello di Ilary! Nulla da dire, l’abito le sta d’incanto. Peccato solo per il colore: anche questo tono di marrone, così scuro, la spegne un pochino. Mi piace molto invece il sandalo altissimo. Voto 7.

Ilary Blasi: in rosso

Con il rosso, Ilary fa risaltare benissimo i suoi colori! Peccato solo per il taglio della blusa, che le fascia l’addome, senza alzare il baricentro, ma penalizzandolo. Per quanto riguarda l’hairstyle, personalmente la preferisco con i capelli morbidi e mossi: le incorniciano il viso, aggiungendo volume in modo fresco e naturale. Voto 7 e mezzo.