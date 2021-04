Isola, la produzione interviene per aiutare i naufraghi

editato in: da

Isola 2021, il maltempo mette a dura prova i naufraghi

La produzione interviene per aiutare i naufraghi dell’Isola dei Famosi, in difficoltà a causa della pesca. La tensione in Honduras è alle stelle, i concorrenti infatti dopo diverse settimane di permanenza sull’isola non sono riusciti a pescare, nutrendosi solo di poco riso. Una situazione che non si era mai verificata in tanti anni di show. Proprio per questo motivo la produzione ha scelto di intervenire, inviando una persona che insegnerà ai naufraghi a pescare.

“Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla – ha spiegato la produzione in un comunicato -, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”. Sull’Isola dunque è sbarcato Thomas, un pescatore esperto che ha spiegato ai concorrenti come catturare pesci, sia con la lenza che con la rete. Gli insegnamenti sono serviti, visto che poco dopo sia Isolde che Fariba sono riuscite a pescare.

Nonostante ciò non sono mancati litigi come quello, piuttosto acceso, fra Valentina Persia e Brando Giorgi. “Questi ultimi giorni ho pensato tutta la notte, vorrei un po’ estraniarmi da gruppo – ha annunciato l’attore -. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire, non riesco ad inserirmi”, spiega davanti agli occhi stupiti dei compagni. “Ci saranno delle cose da fare in comune come il fuoco per cui vorrei contribuire, per il resto io me ne starò là. Quando parleremo lo faremo davanti alle telecamere, perché non voglio più fraintendimenti”.

Poco dopo è nato un acceso scontro con Valentina Persia. “Prova ad analizzare un attimo le modalità con cui ti confronti – ha detto la comica rivolta a Brando -, sono sempre quelle del consiglio che nessuno ti ha chiesto. Come quando proviamo ad accendere il fuoco: per te è un buon consiglio, per noi è una rottura di co****i”. La replica di Brando è stata pungente: “Mi riferivo al fatto che stavi fingendo di accenderlo, poi quando vedevi le telecamere allontanarsi lo facevi con l’occhiale. Chiedevi pure agli altri di controllare che non ti arrivassero”. Parole che hanno scatenato la rabbia di Valentina Persia: “Stai ca***do fuori dal vaso – ha tuonato -. Dici cose non vere. Ho fatto la furbata ok, ma non si è acceso. La verità è che non ti c**a nessuno”.